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Рубрика: Власть

Путин не стал называть вакцину, которой привился от коронавируса

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин рассказал, что название вакцины, которой он привился от коронавируса, знает только его врач. Глава государства подчеркнул, что все три российские препарата одинаковы по своим качествам.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о названии препарата, глава государства сказал: "Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, (они) даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал".

Он подчеркнул, что название вакцины не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Говоря об отечественных препаратах от коронавируса, президент отметил, что "они все примерно по своим качествам одинаковые: одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Напомним, на сегодня в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона", научного центра "Вектор", а также "Ковивак", разработанная Центром им. М. П. Чумакова.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса

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