Несколько губернаторов и замминистров, мэры, руководители крупных компаний - многие прошли через платформу "Россия - страна возможностей". Общение может стать еще шире - если позволит эпидситуация, летом пройдет одноименный форум. На заседании набсовета президент пообещал упростить получение гражданства для победителей "Лидеров России", ввести круглогодичную программу субсидирования поездок по России для молодежи и даже подумать о том, чтобы самому стать блогером.

"Организация уже стала широким общественным движением", - констатировал Владимир Путин. В мероприятиях приняли участие пять миллионов человек. "Социальные лифты" реализуются неплохо, оценил он.

Победителей конкурсов также пригласили на разговор. Предложений было так много, что встреча шла свыше двух часов. Молодой главврач Дмитрий Прокопьев посетовал, что в медвузах не учат менеджменту - а это нужно юным амбициозным руководителям. "Конечно, в классических медицинских учебных заведениях учат профессии прежде всего", - ответил президент, но уточнил у вице-премьера Татьяны Голиковой. "Да, с этим есть определенные сложности", - признала она.

В мероприятиях платформы с 2018 года приняли участие пять миллионов человек

Глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что специальная программа для руководителей в сфере медицины может быть создана на базе мастерской управления "Сенеж". "Так и надо сделать, - указал президент. - Давайте мы будем это делать на платформе "Россия - страна возможностей" с привлечением тех ресурсов, которые есть и у правительства".

Еще Дмитрий Прокопьев попросил в наставники Татьяну Голикову. "Сразу видно, что вы руководитель новой формации. Если наставником у вас будет Голикова, то карьера у вас пойдет в гору", - улыбнулся президент.

Участница конкурса "Лидеры России" из Латвии Алина Герлиня попросила открыть направление для иностранцев. Прежде чем ответить, Путин продолжил тему медицины на близком ему примере. "Один мой очень хороший знакомый, мой бывший коллега, тоже жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Лекарств нет, ничего нет... Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его, - не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе здравоохранения", - сравнил он.

Продолжая разговор о лидерах, президент заметил, что в программах участвуют талантливые люди, они нужны России и надо их переманивать. И первым делом решить формальности, связанные с видом на жительство и гражданством, сказал он, предложив выдавать финалистам вид на жительство в облегченном порядке, а победителям - гражданство.

Президент одобрил решение запустить с 31 марта четвертый сезон "Лидеров России". А комментируя просьбу расширить конкурс "Учитель будущего", вернулся к идее проводить "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год. "А то один раз, как лампочка сверкнула, как звезда, пум - и все, и об этом никто не видит, ничего не слышит", - пояснил он, попеняв, что работа в этом направлении не идет.

Президенту рассказали о надежде, что в мировых рейтингах появятся российские региональные вузы. "Международные вузовские рейтинги - это бизнес. Они наделяют сами себя высокими баллами", - пояснил он. "Но нас не должно это смущать, заводить куда-то, в блуд какой-то", - добавил Путин. Надо это анализировать и развивать свои вузы, готовить кадры на местах. "Нужно говорить о создании сетевых университетов", - заявил президент.

Путин поддержал просьбу о частичной компенсации затрат молодых путешественников. Он заявил, что госпрограмму субсидирования поездок по России для школьников и студентов нужно сделать круглогодичной, а также увеличить кэшбек. Сейчас 20 процентов затрат на туруслуги возвращается, но не больше 20 тысяч рублей. И правило не действует в каникулы. "А нужно, чтобы работало как минимум для этой категории", - указал он.

Речь зашла про космос. О новых высотах предложил подумать Николай Ткачев, он занимается аппаратами для исследования Венеры: "Еще столько никем не изученных областей Солнечной системы! Это и Уран, и Нептун, на Меркурии грунт руками еще никто не трогал".

- Тезис очень интересный. Коля, зачем нам Венера? - спросил президент.

"Ее эволюция показывает возможное будущее нашей собственной планеты", - пояснил молодой ученый. Там уже произошло глобальное потепление. "Было все, как у нас - это одна из версий только, - а потом в результате изменений климата... начался парниковый эффект, и температура 500 градусов на поверхности", - продолжил его мысль Путин. "Температура на поверхности Солнца примерно шесть тысяч градусов, - напомнил он. - А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" достигает двух тысяч почти что... ракета летит и плавится на ходу, "эффект эскимо" создается, но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется".

Финалист "Голоса" Василий Пасечник попросил собраться в большем составе и организовать форум "Россия - страна возможностей". "Да, это можно сделать. Естественно, пока не снято ограничение, связанное с эпидемией. Но ситуация улучшается, и я очень надеюсь на то, что вакцинация, которая сейчас началась действительно в широком, массовом масштабе, даст свои результаты. И мы сможем, может быть, надеюсь, и этим летом провести такое крупное, хорошее мероприятие", - поддержал президент. Еще Путину предложили стать блогером, и он обещал подумать.