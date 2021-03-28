Нужны понятные и четкие правила информационной безопасности, которые выполняла бы каждая страна. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Совбез одобрил новый основополагающий документ, касающийся государственной политики в сфере международной кибербезопасности. В ближайшее время он будет представлен на утверждение президенту.

Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, нечестной конкуренции и кибератак, констатировал Путин. "Все это качественно меняет ситуацию на международной арене", - оценил он. Цифровую среду используют международные террористы и организованная преступность. Словом, потенциальных угроз для глобальной безопасности и для суверенитета отдельных стран много.

Россия одной из первых призвала мировое сообщество к совместной работе в этой новой для цивилизации области. Во многом благодаря Москве тематика информационной безопасности прочно вошла в повестку Генассамблеи ООН. На заседании Совбеза РФ Путин заявил о необходимости заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве.

"Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер. То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", - пояснил он.

При этом Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств - каждая страна может самостоятельно регулировать свое киберпространство. "Мы сторонники равенства, порядка и взаимного уважения в информационной сфере", - подчеркнул президент.

Члены Совбеза обсудили новую редакцию "Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности". Прежняя завершилась в 2020 году. Владимир Путин назвал четыре принципиальные позиции.

Первое - в обновленном документе необходимо сохранить преемственность стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве.

Второе - следует энергичнее продвигать свои инициативы, активизировать участие в переговорном процессе. Надо добиваться, чтобы российские идеи и предложения на площадке ООН воплощались в конкретные решения.

Третье - самое серьезное внимание предстоит уделить налаживанию механизмов практического сотрудничества: это обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований. Нужно помогать партнерам в построении систем информационной безопасности, предоставлять им технологии и технические средства, вместе расследовать киберпреступления.

И наконец четвертое - надо активнее использовать возможности научных и экспертных кругов, делового сообщества, укреплять имеющиеся и формировать новые международные дискуссионные площадки.

Цифровые технологии стали активнее применяться для вмешательства во внутренние дела суверенных государств

В проекте документа актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, пояснил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев. "Впервые обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств", - сообщил он. "Цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - заметил Патрушев. "Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости", - также сказал он.

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Президент и сотрудники Кремля подадут декларации до 1 апреля

Президент и сотрудники его администрации подадут декларации о доходах и имуществе за 2020 год до 1 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переноса, как в прошлом году, не будет. "Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости. По закону, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В прошлом году в апреле Владимир Путин продлил из-за пандемии срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год до 1 августа.