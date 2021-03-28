Путин рассказал об ощущениях после вакцинации

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканал "Россия" (ВГТРК) Павлу Зарубину рассказал, что после прививки от коронавируса побочных эффектов почти не почувствовал. Он также объяснил, почему не стал вакцинироваться под объективами телекамер.

"Сейчас скажу, почему "почти". Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял - в левую руку делали - почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется, - приводит слова Путина "Интерфакс". - Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает".

Других побочных эффектов президент не заметил, но после прививки "спортом не занимался трое суток". На следующий день после вакцинации Путин "не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны", поскольку температура тела была нормальная.

Глава государства также объяснил, почему не стал вакцинироваться "под камеру", как это делали лидеры других стран. "Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, (как) кто-то где-то делает", - сказал он. Президент считает, что это не нужно, "ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать". "Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - пояснил Владимир Путин.

Напомним, в минувший вторник глава государства сделал первую часть прививки от коронавируса.