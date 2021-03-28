Курский врач задержан за убийство медсестры

В городе Фатеже задержан 30-летний врач-реаниматолог районной больницы. Его подозревают в жестоком убийстве 21-летней медсестры, сообщили в управлении СК по Курской области.

По версии следствия, в ночь на субботу подозреваемый и девушка дежурили в ЦРБ. Около полуночи врач набросился на медсестру, избил ее, а затем задушил. Мотивом убийства следователи считают неприязненные отношения между медиками.

- Смерть потерпевшей наступила от асфиксии, - рассказал представитель регионального управления СК Олег Новиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), назначены необходимые экспертизы, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.