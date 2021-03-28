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28.03.2021 13:21
Рубрика: Экономика

Территории возле 13 станций Большой кольцевой линии метро благоустроят

Текст: Ирина Огилько

Работы по благоустройству территорий будут проводиться в этом году возле 13 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Он отметил, что работы около пяти станции - "Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения", "Петровский парк" - стартовали еще в прошлом году, они будут завершены к сентябрю 2021 года.

В этом году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Завершение работ запланировано во второй половине следующего года.

"В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, - рассказал Петр Бирюков. - Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций".

Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств. Запланировано обустройство парковочных карманов.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.

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