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28.03.2021 23:05
Рубрика: Экономика

В ожидании теплых ночей

В столице за сезон обновят пятую часть дорог
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 65(8416)
В этом году в Москве отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Подробности предстоящей ремонтной кампании выяснял корреспондент "РГ".

Согласно данным портала "Наш город", больше всего ям сейчас обнаружено на юго-востоке города - более 250, чуть меньше на востоке города, на третьем месте по числу выявленных повреждений дорожного асфальта юг города, где жители и дорожные службы насчитали около 200 разрушений проезжей части. Размер этих неровностей разный, но, как рассказал "РГ" начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ "Автомобильные дороги" Вадим Драничников, на устранение таких дефектов покрытия дорожникам даются сутки от момента поступления заявки. "Спешка вызвана тем, что ямы на дороге - небезопасны, могут привести к аварии, - рассказывает Драничников. - Основное время появления ям и других неровностей - весна. В это время приходится чуть не ежедневно заделывать по несколько сотен неровностей. Потом этот показатель падает, и ремонтируем уже не более десятка ям в сутки. Но заниматься этой работой приходится круглый год. Главное в ней - как можно скорее устранить опасную выбоину".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как только по ночам не будет заморозков, на дороги выйдут ремонтные бригады. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, общая площадь столичных дорог составляет около 120 миллионов квадратных метров. Текущий ремонт дорожного покрытия в предстоящем сезоне запланирован на площади порядка 23 миллиона "квадратов". Из крупных магистралей ремонт ждет улицу Красная Пресня - Звенигородское шоссе на участке от Садового кольца до Третьего транспортного кольца. Завершатся работы на Липецкой улице, набережных от Делового центра, отдельных участках МКАД, Третьего транспортного кольца, Ленинского, Севастопольского проспектов и на ряде других магистралей. Большая часть ремонта будет вестись в ночные часы, чтобы не мешать автомобилистам. А растянуться работы на одном участке смогут до недели. На первом этапе дорожники срежут два верхних слоя асфальта, так простоять дорога может до трех-четырех дней, потом уложат новый асфальт. Гарантия на такую работу на магистралях столицы составляет три года, на менее значимых дорогах - пять лет.

Как только прекратятся ночные заморозки, дорожники приступят к ремонтным работам

- Полностью отказаться от ежегодного и ямочного ремонтов Москва не сможет, - рассказал "РГ" профессор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - Ей приходится ежегодно приводить в порядок примерно пятую часть имеющихся в городе дорог. По нашим меркам это немного. Мы живем в климатической полосе, где часто происходят переходы через 0. Посмотрите на этот март: днем тепло, а ночью подмораживает, и так каждые сутки. А переходы через 0 действуют на дорожное покрытие примерно так же, как сгибание и разгибание проволоки. Один раз согнули - ничего страшного, а если десять раз - сломается. С асфальтом работает та же физика. И этот неблагоприятный фактор действует не только у нас, но и в Канаде, США. Вторая проблема - сильный ежегодный износ улично-дорожной сети Москвы: у нас соотношение машин и асфальта очень тяжелое. На 120 млн квадратных метров приходится около 5 миллионов автомобилей. Трафик в столице высокий, отсюда и износ дорожных материалов высокий.

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