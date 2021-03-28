Воронежцам оплатят переобучение при рождении второго ребенка

Новости

Несколько сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V" 23:02
Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса 22:15
В Выборгском замке турист упал с шестиметровой высоты 21:20
Эксперт Morgan Stanley: Новые санкции не нанесут России вреда 20:54
Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий 20:47
За сутки выздоровели от коронавируса 23 военнослужащих 20:37
Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу 20:26
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек 19:31
Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1" 19:02
Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 18:59
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 18:43
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 18:35
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 18:14
Жертвами обрушения дома в Каире стали 25 человек 17:45
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 17:38
Жиров и Смольников не сыграют со Словакией 16:52
В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками 16:18
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 16:02
На Северном флоте учредили медаль для жен подводников 16:01
Пашинян уйдет в отставку в апреле 15:46
FT: Китай наращивает использование железнодорожной перевозки грузов 15:45
Щербакова выступит в командном чемпионате мира по фигурному катанию 15:42
Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт 15:09
Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС 15 июня 15:05
Путин проведет встречу с кабмином и совет по межнацотношениям 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 22:05
Рубрика: Власть

Папа сможет

Воронежцам оплатят переобучение при рождении второго ребенка
Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Сертификаты на повышение квалификации или переподготовку смогут получить жители Воронежской области, у которых появился второй ребенок. Это позволит родителям увеличить доход, а значит, упрочит положение семей с детьми.

Новую меру соцподдержки закрепили в региональном законе. Пока определено, что она будет действовать два года. На обеспечение выплат по сертификатам (30 тысяч рублей на человека) в этот период в казне заложили 30 миллионов рублей. Помощь получат одна тысяча родителей.

Песков отметил снижение квалификации специалистов по России

Претендовать на сертификат сможет только один из супругов. Подать заявление в органы соцзащиты нужно в течение года после рождения второго малыша.

При этом нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать в Воронежской области не менее года и быть официально там трудоустроенным, а также заручиться поддержкой работодателя.

Дело в том, что сертификат выдадут только при условии, что компания, где работает родитель, подтвердит свою готовность повысить ему зарплату либо перевести на более высокооплачиваемую должность после повышения квалификации или переподготовки.

Как пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, эта мера поддержки рассчитана прежде всего на отцов.

Предполагается, что шанс повысить свою ценность на рынке труда за счет бюджета поможет семьям с двумя детьми более уверенно планировать будущее.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Экономика Работа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода