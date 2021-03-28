Воронежцам оплатят переобучение при рождении второго ребенка

Сертификаты на повышение квалификации или переподготовку смогут получить жители Воронежской области, у которых появился второй ребенок. Это позволит родителям увеличить доход, а значит, упрочит положение семей с детьми.

Новую меру соцподдержки закрепили в региональном законе. Пока определено, что она будет действовать два года. На обеспечение выплат по сертификатам (30 тысяч рублей на человека) в этот период в казне заложили 30 миллионов рублей. Помощь получат одна тысяча родителей.

Претендовать на сертификат сможет только один из супругов. Подать заявление в органы соцзащиты нужно в течение года после рождения второго малыша.

При этом нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать в Воронежской области не менее года и быть официально там трудоустроенным, а также заручиться поддержкой работодателя.

Дело в том, что сертификат выдадут только при условии, что компания, где работает родитель, подтвердит свою готовность повысить ему зарплату либо перевести на более высокооплачиваемую должность после повышения квалификации или переподготовки.

Как пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, эта мера поддержки рассчитана прежде всего на отцов.

Предполагается, что шанс повысить свою ценность на рынке труда за счет бюджета поможет семьям с двумя детьми более уверенно планировать будущее.