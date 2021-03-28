Житель Солнечногорска арестован за жестокое убийство 15-летнего школьника

В Подмосковье расследуют жестокое убийство школьника. Подозреваемого в этом преступлении задержали, по ходатайству следствия суд санкционировал его арест. Следователь следственного отдела по городу Солнечногорску Главного следственного управления СК России по Московской области предъявил 26-летнему местному жителю обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Официальный представитель следственного главка СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что, по данным следствия, 25 марта этого года школьник, проживающий в Зеленограде, после занятий поехал гулять в Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с мужчиной, который предложил подростку вместе провести время и пригласил его в свою квартиру.

"В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка, - сообщила Ольга Врадий. - Взяв нож, мужчина нанес потерпевшему около 38 ударов в область туловища и конечностей. От ранений подросток скончался на месте".

Тело юноши с множественными ножевыми ранами нашли 26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Вечером того же дня подозреваемого в этом убийстве задержали, причем в соседнем регионе. Выяснилось, что после убийства школьника он попытался скрыться: мужчина уехал во Владимирскую область, где был задержан и доставлен к следователю.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим. С его участием следователь и криминалист проверили показания на месте, а также организовали несколько допросов задержанного. Кроме того, по этому уголовному делу назначили судебно-медицинскую, генетическую и дактилоскопическую экспертизу.

"Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Ольга Врадий.