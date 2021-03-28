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28.03.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Дальний Восток ждет газификации

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Проработать вопросы использования сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации, а также планы развития газопереработки и газохимии на Дальнем Востоке поручил минэнерго и минвостокразвития председатель правительства Михаил Мишустин.
СПГ будет возможно доставлять в самые удаленные районы нашей страны, обеспечивая постоянный доступ к газу жителям этих территорий. Фото: РИА Новости СПГ будет возможно доставлять в самые удаленные районы нашей страны, обеспечивая постоянный доступ к газу жителям этих территорий. Фото: РИА Новости
СПГ будет возможно доставлять в самые удаленные районы нашей страны, обеспечивая постоянный доступ к газу жителям этих территорий. Фото: РИА Новости

"Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - сказал глава правительства.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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По словам вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сейчас уровень газификации региона почти в три раза ниже среднероссийского. Причины этого - огромные расстояния и низкая плотность населения. Тем не менее стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения, подчеркнул Трутнев.

Сейчас уровень газификации Дальнего Востока почти в три раза ниже среднероссийского

Планируется, что газификация удаленных регионов будет возможна на основе СПГ, поскольку его возможно доставлять на большие расстояния на труднодоступные территории, куда нерентабельно строить газопроводы и отсутствует большая транспортная инфраструктура. Пилотные проекты могут быть реализованы в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

"Необходимо доставить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестпроекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения здесь уровня газификации", - отметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Газификации региона на основе СПГ может способствовать развитие малотоннажного производства. Среди наиболее вероятных претендентов на автономную СПГ-газификацию называются Республика Саха (Якутия) и Амурская область. В "дорожной карте" по развитию рынка малотоннажного СПГ, утвержденной правительством, указано, что мощность малых заводов планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Пока в России работает 11 малотоннажных заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Загружены они всего на 40%, а на внутренний рынок продукцию поставляют только 8 заводов.

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