"Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - сказал глава правительства.
По словам вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сейчас уровень газификации региона почти в три раза ниже среднероссийского. Причины этого - огромные расстояния и низкая плотность населения. Тем не менее стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения, подчеркнул Трутнев.
Планируется, что газификация удаленных регионов будет возможна на основе СПГ, поскольку его возможно доставлять на большие расстояния на труднодоступные территории, куда нерентабельно строить газопроводы и отсутствует большая транспортная инфраструктура. Пилотные проекты могут быть реализованы в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
"Необходимо доставить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестпроекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения здесь уровня газификации", - отметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.
Газификации региона на основе СПГ может способствовать развитие малотоннажного производства. Среди наиболее вероятных претендентов на автономную СПГ-газификацию называются Республика Саха (Якутия) и Амурская область. В "дорожной карте" по развитию рынка малотоннажного СПГ, утвержденной правительством, указано, что мощность малых заводов планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Пока в России работает 11 малотоннажных заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Загружены они всего на 40%, а на внутренний рынок продукцию поставляют только 8 заводов.