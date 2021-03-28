Единственный островной регион России - Сахалинская область - два последних десятилетия строил свою экономику на, казалось бы, незыблемом фундаменте шельфовой добычи нефти и газа. Теперь же стоит задача диверсификации и привлечения инвестиций в иные отрасли. Почему "зеленеет" сахалинский уголь? Кто будет покупать у Сахалина углеродные единицы? Зачем области поезд на водородной тяге? На эти и другие вопросы ответил на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко: Сахалинская область планирует продавать угле-родные единицы уже с 2022 года. Фото: Сергей Куксин

Валерий Игоревич, в программе вашей мартовской поездки в Москву было обсуждение инвестиционного портала для регионов России. Что это за инструмент и для чего он послужит?

Валерий Лимаренко: Нужно создать условия, при которых инвесторы захотели бы вкладывать деньги в те или иные регионы и в те или иные отрасли промышленности, чтобы как отечественный, так и иностранный капитал направлялся в Российскую Федерацию. В том числе дать инвесторам удобный доступ к необходимой информации.

Инвестору очень важно знать, снабжены ли промышленные площадки инженерной инфраструктурой - электрическими сетями, газом, канализацией, очистными сооружениями, в каком состоянии находятся железная дорога и порты, сколько стоят газ и электричество, как территория обеспечена трудовыми ресурсами, какая нормативно-правовая база действует. Огромное количество вопросов! Все это можно будет увидеть сразу на инвестиционной карте страны. Такой инструмент мы сейчас готовим для регионов РФ.

Эту работу ведет группа экспертов под эгидой Министерством экономики и под общим руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

От лица большого коллектива специалистов мы презентовали эту систему и обсудили, как должна выглядеть инвестиционная карта. Фактически мы отрабатывали техническое задание - что должно быть на инвестиционной карте и какие источники использовать, чтобы эта информация была объективной. Карта должна быть связана с геоинформационной системой, где формируется территориальная планировка каждого региона, обозначены транспортно-логистическая инфраструктура, промышленные и селитебные зоны, жилая застройка, объекты соцкультбыта.

Я как председатель инвестиционной комиссии Госсовета и глава Сахалинской области показывал тот набор, который есть в нашем регионе. У нас реализуется 450 инвестиционных проектов в разных отраслях на общую сумму около 800 миллиардов рублей. И все эти проекты указаны на карте - с инженерным обустройством, с дорогами, со всей логистикой, с полным описанием, с сервисами для инвесторов. Можно, не выходя из этой информационной системы, заказать, например, подключение к электрическим сетям, водоснабжению или оформить земельный участок. Можно подать заявку, задать вопрос или пожаловаться. Есть специальная команда, которая работает с этими жалобами в режиме реального времени.

Такие механизмы действуют в Москве, Московской области, Татарстане, ряде других регионов. И мы хотим, чтобы они стали стандартом для всех субъектов РФ. Россия должна быть конкурентоспособной, а значит, мы должны уметь лучше представлять российские регионы для инвесторов.

Продолжается формирование дальневосточной авиакомпании, в частности, распределяются ее акции между регионами ДФО. Что изменится для Сахалинской области и всех дальневосточников с организацией нового перевозчика - снизится цена билетов? появятся новые маршруты? обновится парк самолетов?

Валерий Лимаренко: Нельзя развивать экономику страны, не обеспечив транспортную доступность ее территорий. Для Сахалинской области как островного региона эта задача принципиально важна.

Уже сегодня можно вовремя прилететь и улететь не только на Сахалин и с Сахалина, но и в любой уголок области, в том числе на курильские острова Итуруп и Кунашир - самолеты туда летают на регулярной основе.

Для надежной транспортной доступности Дальнего Востока в целом необходима местная крупная авиационная компания. Было соответствующее поручение президента, и главы дальневосточных регионов приняли принципиальное решение: "точкой сборки" стала высокоэффективная авиационная компания "Аврора", которой владеет Сахалинская область, и вокруг нее будут объединяться все остальные авиаперевозчики ДФО.

Новая компания станет выполнять рейсы по межрегиональным и внутрирегиональным маршрутам. Сейчас их намечено 535. Это огромная разветвленная авиационная сеть, которая будет собираться под единым началом нового авиахолдинга. Решающую роль в ее создании сыграли вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр транспорта России Виталий Савельев.

За ближайшую пятилетку должен удвоиться пассажиропоток. В частности, на Сахалине возобновляются полеты в малые города. Сейчас мы возрождаем советскую авиационную сеть, восстанавливаем прежние аэродромы. Затраты на это сравнительно небольшие: реконструкция аэродрома стоит около 300 миллионов рублей. Возникает вопрос: а зачем летать в малые города и села? Отвечаю: люди, которые живут в отдаленных населенных пунктах, должны иметь доступ и к медицине, и к культуре, и к образованию, должны иметь возможность добраться в любую точку региона. С повышением транспортной доступности развивается промышленность, новый импульс получают социальные программы.

Сейчас у нас около десяти внутриобластных маршрутов, планируем дальнейшее их расширение - в будущем году появится еще два, а то и три.

Создание дальневосточной авиакомпании наряду с развитием маршрутной сети подразумевает программу по замене авиапарка. Подготовлен список из 45 машин российского производства. Сразу хочу подчеркнуть, что мы будем поддерживать именно отечественный авиапром. Новые самолеты постепенно заместят выбывающие из строя суда, а затем мы приступим к наращиванию авиапарка. Кстати, сейчас ожидается выделение из федерального бюджета дополнительной субсидии на развитие межрегиональных и внутрирегиональных воздушных перевозок - 3,5 миллиарда рублей.

Сахалинская область - один из лидеров по строительству жилья на Дальнем Востоке. А сколько лет потребуется, чтобы избавиться от ветхих домов?

Валерий Лимаренко: У нас сейчас зарегистрировано 640 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По плану, который мы уже внесли в правительство РФ, расселим его за ближайшую пятилетку.

Правительство поставило задачу - за десять лет добиться, чтобы жилья в России строилось по 0,8 "квадрата" на человека. Наша область этого показателя достигла в прошлом году. А на 2021-й мы поставили планку - выйти на один метр на человека. Это существенный скачок. Причем строительных площадок у нас подготовлено на 6 миллионов квадратных метров. Это фактически задел на десятилетие работы. Землей мы занимаемся профессионально и тщательно: каждый участок в каждом муниципалитете заведен в информационную систему, где видно его инженерное обеспечение. А дальше все просто: бизнесмены берут землю и строят жилье, которое раскупается с помощью системы ипотечного кредитования и социальных субсидий.

Я не думаю, что государство, хотя такие идеи и звучат, откажется от льготной ипотеки, потому что строительство - один из системообразующих сегментов экономики, и оно создает мультипликативный эффект. Мы рассчитываем, что через льготные кредиты, в том числе "Дальневосточную ипотеку", будут покупать жилье не только местные жители, но и те, кто захочет работать на Сахалине. Планируется создание на островах десятков тысяч рабочих мест, требующих высокой квалификации. А чтобы людям было интересно жить и трудиться здесь, связывать с этой землей свое будущее и будущее своих детей, нужны комфортная среда, качественные здравоохранение и образование. Люди должны жить достойно, тогда и вся страна будет сильной.

Сахалинская область выбрана в качестве пилотного региона для создания торговой системы для операций с углеродными единицами на внешнем и внутреннем рынках. Почему именно ваш регион стал участником этого эксперимента и что уже сделано?

Валерий Лимаренко: Короткий ответ: углеродные единицы планируем продавать уже с 2022 года. Теперь расширенный. По Парижскому соглашению о климате для снижения парникового эффекта необходимо сокращать выбросы СО², то есть уменьшать углеродный след от хозяйственной деятельности. В перспективе, чтобы продать товар или услугу, потребуется показать в документах углеродный след предприятия. Реализовать "грязную" продукцию без покупки углеродных единиц у тех, кто успешно сократил выбросы на своей территории, будет невозможно.

В Российской Федерации уже есть проект соответствующего закона, а мы вышли с инициативой начать эксперимент с нашей области и намерены достичь углеродной нейтральности островов в 2025 году.

На Сахалине работают крупнейшие мировые компании, специализирующиеся на добыче углеводородов: "Газпром", "Роснефть", Shell, ExxonMobil, "Сахалин Энерджи". Они повысили эффективность добычи и перекачки газа и нефти, уменьшили затраты энергии на это и стали одними из лидеров в области снижения углеродного следа среди энергетических гигантов.

Можно серьезно снизить выбросы СО², если перестать жечь уголь и дизель. В ближайшую пятилетку при участии "Газпрома" мы переведем на газ все котельные. До Курил трубопроводы, конечно, не дотянутся, но отдаленные уголки региона - 15 процентов потребителей - переведем на сжиженный природный газ. У нас есть малотоннажный завод, который поставляет СПГ на внутренний рынок, строится еще один.

Активно переводим автомобили на экологичное топливо. Частным владельцам компенсируем до 150 тысяч рублей за переоборудование бензиновых машин. Новую технику закупаем только газомоторную. Обновляем автобусный парк Южно-Сахалинска, общественный транспорт станет работать на электрической, газовой и водородной тяге. Через пять лет не менее половины всех автомобилей в области будет ездить на газе или электричестве.

Мы хотим жить на чистых островах. Поэтому боремся с загазованностью и угольной пылью. В частности, планируем производить "зеленый" уголь. Зеленый он не по цвету, а по организации добычи и транспортировки. Восточная горнорудная компания строит 23-километровый конвейер, который будет доставлять уголь от Солнцевского разреза до морского порта Шахтерск. В этом году на руднике запустят "БелАЗ" на электрической тяге. Прорабатывается проект использования ветряной энергетики. Все для того, чтобы сахалинский уголь стал "зеленым" - с минимальным углеродным следом, а значит, конкурентоспособным на мировом рынке.

Кто будет покупать у Сахалина углеродные единицы? Например, они понадобятся "Аэрофлоту" и другим авиакомпаниям: керосин оставляет мощный углеродный след. Российские и зарубежные предприятия, которые из-за специфики производства, не могут добиться углеродной нейтральности, - наши потенциальные покупатели.

Сахалинская область стала пилотным регионом России для торговли углеродными единицами на внешнем и внутреннем рынках

В 2019 году "Росатом" подписал соглашение с властями островного региона, РЖД и "Трансмашхолдингом" о сотрудничестве по запуску водородного поезда на острове. Где и как будут производить топливо для такого локомотива?

Валерий Лимаренко: В Сахалинской области создается водородный кластер. Один из его элементов - единственный в РФ поезд на водородной тяге. Железная дорога на острове не связана напрямую с материковой, поэтому она - удобный плацдарм для эксперимента.

С одной стороны, дело новое, с другой - есть богатый опыт у наших ракетчиков и атомщиков, в 1970-е годы в Советском Союзе самолеты летали на этом топливе, сейчас в Китае и Японии выпускают автомобили на водороде. Наши соседи по АТР потребляют большое количество водорода, это растущий рынок.

Технологии производства отработаны: из метана либо из воды с помощью "зеленой" энергетики. Правда, это пока не дешево, к тому же водород тяжело хранить. Поэтому его нужно производить поблизости от рынков сбыта, то есть на Сахалине. В области созданы условия для российских и зарубежных инвесторов, заинтересованных в этом проекте. Есть сырье и электроэнергия. Под эту программу мы выделяем земельный участок, готовы провести его инженерное обустройство и ввести там льготный режим налогообложения.

Сахалинская область - признанный центр туризма на Дальнем Востоке, особенно зимнего. Но развитие туристической инфраструктуры и рост спроса, по мнению самих сахалинцев, вызвали увеличение цен на туристических объектах и сделали их менее доступными для местных жителей. Как найти баланс между необходимостью привлекать платежеспособных путешественников и интересами сахалинцев и курильчан?

Валерий Лимаренко: Противоречия движут нас в будущее. И они гораздо шире сферы туризма. На Сахалине действуют компании мирового уровня. Но рабочие места в них занимают не сахалинцы, а вахтовики. А надо, чтобы трудились наши жители.

То же самое хочу сказать про курорты. Вы, может быть, удивитесь, но мы стремимся, чтобы туризм был в первую очередь местный. Семья, которая трудится в течение недели, должна на выходные дни выехать на природу и отдохнуть в хороших условиях.

Все усилия власти сейчас нацелены на создание комфортных условий проживания на островах. И доступный туризм - составная часть этого комфорта. Наш проект туристско-рекреационного кластера "Лагуна Буссе" занял четвертое место во всероссийском конкурсе, проведенном АСИ. Специалисты сочинского горного курорта "Роза Хутор" помогают нам в реализации проекта "Архипелаг Онекотан" на Северных Курилах, создают туристическую деревню на тысячу мест. Первые шале на острове Парамушир сдадут в следующем году, а через два года появится гостиница в Северо-Курильске.

Безусловно, мы думаем о гостях, которые приезжают к нам из других регионов и стран. Но не гонимся за массовым туристом.

С 2021 года в Сахалинской области в шесть раз увеличили расходы на содержание дорог, а на их строительство и ремонт направят почти три миллиарда рублей. В чем область обходится своими силами, а в чем помогает федеральный бюджет?

Валерий Лимаренко: Дороги - это проблема номер один: лишь треть автотрасс в регионе имеет твердое покрытие.

В этом году передана в федеральную собственность Охинская трасса - 850-километровая автодорога Оха - Южно-Сахалинск, соединяющая север и юг острова. Предстоит заасфальтировать грунтовые разрывы общей длиной 197 километров. Стоимость этих работ - 26 миллиардов рублей до конца 2024 года, и теперь их возьмет на себя федеральный бюджет, он же выделит средства на ремонт и содержание трассы. В результате в областном бюджете, похудевшем из-за падения нефтяных цен, высвободятся деньги, которые мы направим на приведение в порядок региональных дорог. Расходы на содержание трасс в этом году мы действительно увеличили в шесть раз, потому что приняли принципиальное решение - содержать их по стандарту.

Огромные усилия прикладываем к тому, чтобы получить внебюджетные ресурсы, причем в объеме не меньшем, чем средств из бюджетов. Немало денег начинает поступать от тех, кто связывает с Сахалином свое будущее, например, от нефтегазовых компаний. В частности, в связи с грядущей реализацией проекта "Сахалин-3" "Газпром" приступил к строительству социальных объектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей.

У губернатора - плотный рабочий график. Есть ли у вас личное время и чем вы его заполняете?

Валерий Лимаренко: Конечно, есть. Катаюсь на лыжах. По утрам пробежка по 50-60 минут. Играю в хоккей четыре раза в неделю по два часа. Мы создали хоккейную команду правительства Сахалинской области. Я на площадке правый нападающий. Спорт дисциплинирует человека, делает его сильнее. Чтобы держать удар в прямом и переносном смысле, нужно быть физически сильным.

На работу всегда хожу пешком - дистанция около трех километров. И своими глазами вижу, убран ли снег, чистые ли тротуары.

Люблю готовить, на это нахожу время каждый день. Могу приготовить, как в ресторане, все, что скажете. Я делаю это очень быстро и с большим удовольствием.

Но так или иначе я работаю каждый день. Просто, когда тружусь в выходной, делаю это не торопясь. Получается почти отдых. И, беседуя с вами, я не работаю - у меня даже пульс не поднялся ни на один удар.

В начале года вы вошли в ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров, сходу заняв там 15-е место. Глава региона реально успевает вести свой блог?

Валерий Лимаренко: Помогает команда правительства области. Утро начинаю с социальных сетей, прежде всего с телеграм-каналов. Просматриваю информацию сам плюс для меня постоянно делают дайджест. В день поступает несколько тысяч сообщений. Так что я не пропускаю никакие новости - ни мировые, ни российские, ни сахалинские. Своим заместителям тут же рассылаю запросы и задания, и уже на утренней пробежке получаю ответы.

В управлении регионом во главу угла мы поставили клиентский подход, то есть любой ценой надо удовлетворить потребности человека. Каждый член правительства имеет свои ключевые показатели (KPI) - не абстрактные, а абсолютно конкретные. В этом году было принято решение при оценке эффективности управленцев принимать в расчет не только километры, кубометры и штуки, но и качество исполнения, удовлетворенность жителей. Расселили, к примеру, сто тысяч квадратных метров аварийного жилья - отлично! Но половина новоселов переехала в новое жилье со скандалами и неприятностями, значит, ответственному за программу переселения ее выполнение не засчитывается. После таких ситуаций была разработана целая технология: как человеку дать квартиру, чтобы он был доволен, как организовать медицинскую диагностику, чтобы пациент был доволен, как проводить в жизнь социальные программы, чтобы гражданин был доволен.

Большой информационный поток, как по живому нерву, стекается в Центр управления регионом, и тут же принимаются решения. Местные проблемы - самые главные. Если власть не умеет решать маленькие вопросы, то и с большими не справится. Поэтому мы со всем тщанием относимся к малым задачам - отремонтировать фасад или крышу, привести в порядок двор. Это фактор доверия населения к власти. А доверие граждан - это вопрос безопасности Российской Федерации. Если нам удастся удержать доверие россиян, то мы будем самой сильной страной в мире.