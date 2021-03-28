В Приморье ДТП унесло жизни двух человек

В городе Партизанске Приморского края произошла смертельная авария.

По предварительным данным, на улице Ленинской водитель Honda CRV 1959 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево. Сам он и 20-летний пассажир погибли на месте.

Различные травмы получили еще шесть находившихся в машине людей (девушки 2002 и 2004 годов рождения, четверо молодых людей от 17 до 25 лет). Пятеро из них отправлены в больницу.

"По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию", - сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.