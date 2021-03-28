В Приморье при столкновении легковушки и автобуса погиб человек

Легковой автомобиль врезался в автобус с детьми в приморском городе Находка. ДТП произошло сегодня рано утром на улице Шоссейной.

Согласно предварительным данным, 26-летний местный житель, управляя Toyota Mark Х, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, где были дети. Тот направлялся в город из поселка Врангель. На тот момент в салоне находились 45 несовершеннолетних 7-16 лет и сопровождающие. Они ехали на соревнования.

В результате аварии погиб водитель Toyota. Его пассажир - 23-летний мужчина - получил переломы ног. Никто из детей не пострадал.

Как выяснилось, у погибшего не было водительского удостоверения.

"По факту автопроисшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований", - сообщает УМВД России по региону.