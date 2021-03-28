Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев заражения в 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1878
- 2 Санкт-Петербург 701
- 3 Московская область 610
- 4 Нижегородская область 286
- 5 Ростовская область 243
- 6 Воронежская область 209
- 7 Самарская область 199
- 8 Иркутская область 174
- 9 Саратовская область 154
- 10 Свердловская область 139
- 11 Челябинская область 135
- 12 Красноярский край 124
- 13 Волгоградская область 122
- 14 Пермский край 119
- 15 Краснодарский край 113
- 16 Республика Башкортостан 108
- 17 Алтайский край 106
- 18 Тверская область 102
- 19 Пензенская область 102
- 20 Ленинградская область 102
- 21 Ульяновская область 100
- 22 Ставропольский край 99
- 23 Курская область 95
- 24 Вологодская область 94
- 25 Брянская область 93
- 26 Кировская область 93
- 27 Тамбовская область 92
- 28 Ярославская область 91
- 29 Республика Карелия 89
- 30 Липецкая область 88
- 31 Белгородская область 88
- 32 Тульская область 87
- 33 Омская область 87
- 34 Удмуртская Республика 85
- 35 Новосибирская область 85
- 36 Оренбургская область 83
- 37 Архангельская область 82
- 38 Мурманская область 76
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 76
- 40 Псковская область 71
- 41 Ивановская область 70
- 42 Владимирская область 69
- 43 Республика Крым 68
- 44 Республика Коми 67
- 45 Астраханская область 67
- 46 Калужская область 65
- 47 Тюменская область 63
- 48 Орловская область 62
- 49 Смоленская область 59
- 50 Республика Бурятия 58
- 51 Забайкальский край 55
- 52 Рязанская область 55
- 53 Приморский край 54
- 54 Хабаровский край 51
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 49
- 56 Республика Дагестан 48
- 57 Кемеровская область 46
- 58 Костромская область 45
- 59 Республика Чувашия 44
- 60 Курганская область 43
- 61 Калининградская область 43
- 62 Севастополь 41
- 63 Новгородская область 39
- 64 Республика Татарстан 38
- 65 Республика Мордовия 36
- 66 Республика Саха (Якутия) 25
- 67 Томская область 25
- 68 Республика Калмыкия 24
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- 70 Республика Марий Эл 21
- 71 Амурская область 21
- 72 Сахалинская область 19
- 73 Республика Хакасия 19
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 18
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 17
- 76 Камчатский край 15
- 77 Чеченская Республика 11
- 78 Республика Адыгея 10
- 79 Республика Ингушетия 10
- 80 Республика Алтай 8
- 81 Еврейская автономная область 4
- 82 Чукотский автономный округ 1
- 83 Магаданская область 1
- 84 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 519 832 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай 0,05%
За последние сутки подтверждено 336 смертей
- Москва 52
- Санкт-Петербург 33
- Ростовская область 13
- Нижегородская область 12
- Алтайский край 12
- Московская область 11
- Краснодарский край 11
- Красноярский край 11
- Свердловская область 10
- Тульская область 9
- Ленинградская область 8
- Республика Чувашия 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Челябинская область 7
- Курская область 6
- Самарская область 6
- Воронежская область 5
- Калининградская область 5
- Волгоградская область 5
- Саратовская область 5
- Новосибирская область 5
- Республика Крым 4
- Ставропольский край 4
- Тюменская область 4
- Владимирская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Астраханская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Омская область 3
- Томская область 3
- Белгородская область 2
- Рязанская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Вологодская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Ивановская область 1
- Смоленская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Оренбургская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 97 740 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 630 человек
- Москва 1151
- Санкт-Петербург 780
- Московская область 410
- Нижегородская область 377
- Ростовская область 261
- Воронежская область 214
- Самарская область 207
- Иркутская область 199
- Челябинская область 178
- Саратовская область 165
- Республика Карелия 158
- Астраханская область 155
- Свердловская область 150
- Республика Башкортостан 131
- Пермский край 130
- Краснодарский край 129
- Пензенская область 127
- Кировская область 122
- Ульяновская область 118
- Тверская область 116
- Красноярский край 115
- Волгоградская область 114
- Архангельская область 113
- Ивановская область 111
- Курская область 109
- Омская область 101
- Белгородская область 98
- Вологодская область 96
- Тульская область 89
- Ставропольский край 89
- Ленинградская область 86
- Алтайский край 85
- Брянская область 81
- Удмуртская Республика 78
- Республика Адыгея 76
- Калужская область 73
- Ярославская область 72
- Орловская область 71
- Новгородская область 70
- Забайкальский край 70
- Владимирская область 69
- Калининградская область 68
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Ханты-Мансийский автономный округ 67
- Тюменская область 64
- Хабаровский край 64
- Рязанская область 60
- Республика Бурятия 60
- Республика Коми 59
- Тамбовская область 57
- Оренбургская область 57
- Кабардино-Балкарская Республика 55
- Новосибирская область 53
- Курганская область 52
- Республика Татарстан 49
- Кемеровская область 45
- Республика Дагестан 44
- Республика Чувашия 41
- Смоленская область 37
- Томская область 36
- Амурская область 35
- Мурманская область 32
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Севастополь 30
- Республика Мордовия 29
- Камчатский край 28
- Костромская область 26
- Республика Марий Эл 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Республика Калмыкия 24
- Республика Крым 23
- Республика Саха (Якутия) 22
- Псковская область 21
- Приморский край 17
- Липецкая область 16
- Чеченская Республика 14
- Республика Тыва 14
- Сахалинская область 13
- Республика Ингушетия 11
- Магаданская область 5
- Республика Алтай 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Хакасия 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 139 128