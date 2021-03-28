Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев заражения в 12,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1878

2 Санкт-Петербург 701

3 Московская область 610

4 Нижегородская область 286

5 Ростовская область 243

6 Воронежская область 209

7 Самарская область 199

8 Иркутская область 174

9 Саратовская область 154

10 Свердловская область 139

11 Челябинская область 135

12 Красноярский край 124

13 Волгоградская область 122

14 Пермский край 119

15 Краснодарский край 113

16 Республика Башкортостан 108

17 Алтайский край 106

18 Тверская область 102

19 Пензенская область 102

20 Ленинградская область 102

21 Ульяновская область 100

22 Ставропольский край 99

23 Курская область 95

24 Вологодская область 94

25 Брянская область 93

26 Кировская область 93

27 Тамбовская область 92

28 Ярославская область 91

29 Республика Карелия 89

30 Липецкая область 88

31 Белгородская область 88

32 Тульская область 87

33 Омская область 87

34 Удмуртская Республика 85

35 Новосибирская область 85

36 Оренбургская область 83

37 Архангельская область 82

38 Мурманская область 76

39 Ханты-Мансийский автономный округ 76

40 Псковская область 71

41 Ивановская область 70

42 Владимирская область 69

43 Республика Крым 68

44 Республика Коми 67

45 Астраханская область 67

46 Калужская область 65

47 Тюменская область 63

48 Орловская область 62

49 Смоленская область 59

50 Республика Бурятия 58

51 Забайкальский край 55

52 Рязанская область 55

53 Приморский край 54

54 Хабаровский край 51

55 Кабардино-Балкарская Республика 49

56 Республика Дагестан 48

57 Кемеровская область 46

58 Костромская область 45

59 Республика Чувашия 44

60 Курганская область 43

61 Калининградская область 43

62 Севастополь 41

63 Новгородская область 39

64 Республика Татарстан 38

65 Республика Мордовия 36

66 Республика Саха (Якутия) 25

67 Томская область 25

68 Республика Калмыкия 24

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23

70 Республика Марий Эл 21

71 Амурская область 21

72 Сахалинская область 19

73 Республика Хакасия 19

74 Карачаево-Черкесская Республика 18

75 Республика Северная Осетия-Алания 17

76 Камчатский край 15

77 Чеченская Республика 11

78 Республика Адыгея 10

79 Республика Ингушетия 10

80 Республика Алтай 8

81 Еврейская автономная область 4

82 Чукотский автономный округ 1

83 Магаданская область 1

84 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 519 832 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай 0,05% За последние сутки подтверждено 336 смертей Москва 52

Санкт-Петербург 33

Ростовская область 13

Нижегородская область 12

Алтайский край 12

Московская область 11

Краснодарский край 11

Красноярский край 11

Свердловская область 10

Тульская область 9

Ленинградская область 8

Республика Чувашия 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Челябинская область 7

Курская область 6

Самарская область 6

Воронежская область 5

Калининградская область 5

Волгоградская область 5

Саратовская область 5

Новосибирская область 5

Республика Крым 4

Ставропольский край 4

Тюменская область 4

Владимирская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Астраханская область 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Омская область 3

Томская область 3

Белгородская область 2

Рязанская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Вологодская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 2

Пермский край 2

Республика Бурятия 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Ивановская область 1

Смоленская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Оренбургская область 1

Кемеровская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 97 740 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 630 человек Москва 1151

Санкт-Петербург 780

Московская область 410

Нижегородская область 377

Ростовская область 261

Воронежская область 214

Самарская область 207

Иркутская область 199

Челябинская область 178

Саратовская область 165

Республика Карелия 158

Астраханская область 155

Свердловская область 150

Республика Башкортостан 131

Пермский край 130

Краснодарский край 129

Пензенская область 127

Кировская область 122

Ульяновская область 118

Тверская область 116

Красноярский край 115

Волгоградская область 114

Архангельская область 113

Ивановская область 111

Курская область 109

Омская область 101

Белгородская область 98

Вологодская область 96

Тульская область 89

Ставропольский край 89

Ленинградская область 86

Алтайский край 85

Брянская область 81

Удмуртская Республика 78

Республика Адыгея 76

Калужская область 73

Ярославская область 72

Орловская область 71

Новгородская область 70

Забайкальский край 70

Владимирская область 69

Калининградская область 68

Карачаево-Черкесская Республика 68

Ханты-Мансийский автономный округ 67

Тюменская область 64

Хабаровский край 64

Рязанская область 60

Республика Бурятия 60

Республика Коми 59

Тамбовская область 57

Оренбургская область 57

Кабардино-Балкарская Республика 55

Новосибирская область 53

Курганская область 52

Республика Татарстан 49

Кемеровская область 45

Республика Дагестан 44

Республика Чувашия 41

Смоленская область 37

Томская область 36

Амурская область 35

Мурманская область 32

Республика Северная Осетия - Алания 31

Севастополь 30

Республика Мордовия 29

Камчатский край 28

Костромская область 26

Республика Марий Эл 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Республика Калмыкия 24

Республика Крым 23

Республика Саха (Якутия) 22

Псковская область 21

Приморский край 17

Липецкая область 16

Чеченская Республика 14

Республика Тыва 14

Сахалинская область 13

Республика Ингушетия 11

Магаданская область 5

Республика Алтай 3

Еврейская автономная область 3

Республика Хакасия 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 139 128