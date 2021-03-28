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28.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев заражения в 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1878
  • 2 Санкт-Петербург 701
  • 3 Московская область 610
  • 4 Нижегородская область 286
  • 5 Ростовская область 243
  • 6 Воронежская область 209
  • 7 Самарская область 199
  • 8 Иркутская область 174
  • 9 Саратовская область 154
  • 10 Свердловская область 139
  • 11 Челябинская область 135
  • 12 Красноярский край 124
  • 13 Волгоградская область 122
  • 14 Пермский край 119
  • 15 Краснодарский край 113
  • 16 Республика Башкортостан 108
  • 17 Алтайский край 106
  • 18 Тверская область 102
  • 19 Пензенская область 102
  • 20 Ленинградская область 102
  • 21 Ульяновская область 100
  • 22 Ставропольский край 99
  • 23 Курская область 95
  • 24 Вологодская область 94
  • 25 Брянская область 93
  • 26 Кировская область 93
  • 27 Тамбовская область 92
  • 28 Ярославская область 91
  • 29 Республика Карелия 89
  • 30 Липецкая область 88
  • 31 Белгородская область 88
  • 32 Тульская область 87
  • 33 Омская область 87
  • 34 Удмуртская Республика 85
  • 35 Новосибирская область 85
  • 36 Оренбургская область 83
  • 37 Архангельская область 82
  • 38 Мурманская область 76
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 76
  • 40 Псковская область 71
  • 41 Ивановская область 70
  • 42 Владимирская область 69
  • 43 Республика Крым 68
  • 44 Республика Коми 67
  • 45 Астраханская область 67
  • 46 Калужская область 65
  • 47 Тюменская область 63
  • 48 Орловская область 62
  • 49 Смоленская область 59
  • 50 Республика Бурятия 58
  • 51 Забайкальский край 55
  • 52 Рязанская область 55
  • 53 Приморский край 54
  • 54 Хабаровский край 51
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 49
  • 56 Республика Дагестан 48
  • 57 Кемеровская область 46
  • 58 Костромская область 45
  • 59 Республика Чувашия 44
  • 60 Курганская область 43
  • 61 Калининградская область 43
  • 62 Севастополь 41
  • 63 Новгородская область 39
  • 64 Республика Татарстан 38
  • 65 Республика Мордовия 36
  • 66 Республика Саха (Якутия) 25
  • 67 Томская область 25
  • 68 Республика Калмыкия 24
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • 70 Республика Марий Эл 21
  • 71 Амурская область 21
  • 72 Сахалинская область 19
  • 73 Республика Хакасия 19
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 17
  • 76 Камчатский край 15
  • 77 Чеченская Республика 11
  • 78 Республика Адыгея 10
  • 79 Республика Ингушетия 10
  • 80 Республика Алтай 8
  • 81 Еврейская автономная область 4
  • 82 Чукотский автономный округ 1
  • 83 Магаданская область 1
  • 84 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 519 832 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай 0,05%
За последние сутки подтверждено 336 смертей
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 33
  • Ростовская область 13
  • Нижегородская область 12
  • Алтайский край 12
  • Московская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Красноярский край 11
  • Свердловская область 10
  • Тульская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Республика Чувашия 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Челябинская область 7
  • Курская область 6
  • Самарская область 6
  • Воронежская область 5
  • Калининградская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Саратовская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Республика Крым 4
  • Ставропольский край 4
  • Тюменская область 4
  • Владимирская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Омская область 3
  • Томская область 3
  • Белгородская область 2
  • Рязанская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Вологодская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Пермский край 2
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Ивановская область 1
  • Смоленская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Оренбургская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 97 740 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 630 человек
  • Москва 1151
  • Санкт-Петербург 780
  • Московская область 410
  • Нижегородская область 377
  • Ростовская область 261
  • Воронежская область 214
  • Самарская область 207
  • Иркутская область 199
  • Челябинская область 178
  • Саратовская область 165
  • Республика Карелия 158
  • Астраханская область 155
  • Свердловская область 150
  • Республика Башкортостан 131
  • Пермский край 130
  • Краснодарский край 129
  • Пензенская область 127
  • Кировская область 122
  • Ульяновская область 118
  • Тверская область 116
  • Красноярский край 115
  • Волгоградская область 114
  • Архангельская область 113
  • Ивановская область 111
  • Курская область 109
  • Омская область 101
  • Белгородская область 98
  • Вологодская область 96
  • Тульская область 89
  • Ставропольский край 89
  • Ленинградская область 86
  • Алтайский край 85
  • Брянская область 81
  • Удмуртская Республика 78
  • Республика Адыгея 76
  • Калужская область 73
  • Ярославская область 72
  • Орловская область 71
  • Новгородская область 70
  • Забайкальский край 70
  • Владимирская область 69
  • Калининградская область 68
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Ханты-Мансийский автономный округ 67
  • Тюменская область 64
  • Хабаровский край 64
  • Рязанская область 60
  • Республика Бурятия 60
  • Республика Коми 59
  • Тамбовская область 57
  • Оренбургская область 57
  • Кабардино-Балкарская Республика 55
  • Новосибирская область 53
  • Курганская область 52
  • Республика Татарстан 49
  • Кемеровская область 45
  • Республика Дагестан 44
  • Республика Чувашия 41
  • Смоленская область 37
  • Томская область 36
  • Амурская область 35
  • Мурманская область 32
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Севастополь 30
  • Республика Мордовия 29
  • Камчатский край 28
  • Костромская область 26
  • Республика Марий Эл 26
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Республика Крым 23
  • Республика Саха (Якутия) 22
  • Псковская область 21
  • Приморский край 17
  • Липецкая область 16
  • Чеченская Республика 14
  • Республика Тыва 14
  • Сахалинская область 13
  • Республика Ингушетия 11
  • Магаданская область 5
  • Республика Алтай 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Хакасия 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 139 128

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