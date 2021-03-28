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28.03.2021 18:10
Рубрика: Общество

Магистров ждут в Сарове

МГУ открывает восьмой филиал
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
1 сентября 2021 года начнется обучение в новом филиале МГУ им. Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области. Об этом на дне открытых дверей рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

- Новый филиал распахнет свои двери в 10 км от Сарова, в реконструированных и новых учебных корпусах на экологически привлекательной территории, - рассказал Виктор Садовничий. - Можно будет выбрать одно из пяти магистерских направлений, связанных с фундаментальной и прикладной математикой и информатикой, физикой. Преподавать будут наши ведущие профессора, будем работать и с международными университетами и студентами из других стран.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Магистров в Сарове ждет современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, где есть все для комфортной учебы, исследований, общения. Кстати, жить студенты будут в уютных, удобных и просторных двухэтажных домиках.

В целом же, приемная кампания в МГУ стартует в соответствии с правилами - 20 июня. Подать заявления можно одновременно на пять направлений, а согласий на зачисление - не более четырех. Подача документов - преимущественно в электронной форме. Виктор Садовничий напомнил: для поступления в МГУ, кроме результатов ЕГЭ, необходимо сдать дополнительные испытания. "На сайте приемной комиссии есть варианты испытаний прошлых лет: заходите и попробуйте свои силы", - посоветовал ректор.

Кроме того, в МГУ можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, золотой значок ГТО или итоговое сочинение.

В регионах Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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