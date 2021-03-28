В минувшую субботу в Пензе представили временно исполняющего обязанности главы региона Олега Мельниченко. Указ о его назначении подписал президент России.

- Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области, - сказал президент, подписывая указ.

В регионе 47-летнего врио губернатора многие знают лично. В Пензе он родился, учился, начинал карьеру с низов - замом по социальной политике в одной из районных администраций. Знает, что такое работать "в поле". При губернаторе Бочкареве начинающий политик стал министром образования и самым молодым вице-губернатором. О нем говорили как о человеке целеустремленном, дисциплинированном, по-хорошему упертом. Затем почти десять лет он отработал в Нижнем Новгороде, в аппарате полпреда в ПФО. С 2017 года стал сенатором от Заксобрания Пензенской области, занимался региональной политикой и делами Севера, часто бывал в командировках.

Кандидата на пост искали неделю. Консультации затянулись, видимо, из-за непростого фона в регионе. Напомним, 21 марта произошло громкое задержание предыдущего губернатора Ивана Белозерцева. Сейчас он содержится под стражей в московском СИЗО по делу о взятке в 31 миллион рублей, во время обысков дома у него изъяли сумму в разы больше. Обыватели недоумевают, зачем столько денег, когда у тебя и так все есть: двухэтажный особняк, у жены и обоих сыновей по несколько квартир и собственный бизнес. Насколько он велся законно, сейчас выясняют следователи. Не успели стихнуть страсти, как в регионе разразился еще один коррупционный скандал. Три дня спустя после ареста губернатора с поличным при передаче денег задержали главу Пензенского района - одного из густонаселенных и вплотную прилегающего к областному центру. Сергей Козин в машине получил 200 тысяч рублей от главы сельсовета. Операцию проводили совместно региональный Следственный комитет и УФСБ России по Пензенской области. Как считает следствие, деньги были переданы ему посредником для решения вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка. Выходит, что без взяток ни один вопрос с местной властью в регионе не решался?

Три дня спустя после ареста губернатора с поличным при передаче денег задержали главу Пензенского района

Словно в подтверждение этой версии в тот же день суд вынес приговор главе фармкомпании из Саратова. В Пензе она выигрывала торги, как оказалось, не случайно. Почти два миллиона рублей от поставщика получил бывший главврач пензенского онкологического диспансера за содействие при закупках лекарств. Деньги предназначались за его личное участие в организации контрактов через аукционы.

Также главврач за плату обещал оплачивать поставки без задержек, при этом заведомо зная, что закупки проводятся в нарушение федерального законодательства. Руководителя медучреждения признали виновным в получении взяток от представителей двух юридических лиц из Саратова. Преступления совершались в период с 2016 по 2018 год, когда у власти был Белозерцев. С трибун он ратовал за повышение качества медпомощи, а сам подозревается во взятке от главы более крупной фармкомпании Бориса Шпигеля.

Вскрывающиеся с шумом, как река из-подо льда, факты региональной коррупции повергают в шок даже опытных экспертов. Происходящие в последнюю неделю разоблачения они называют не иначе, как комедия абсурда. Такое, пожалуй, не снилось даже классику Салтыкову-Щедрину, в свое время он был назначен председателем Пензенской казенной палаты и здесь собирал фактуру для своего "Города Глупова".

Задачу борьбы с коррупцией и ужесточение дисциплины среди госслужащих Олег Мельниченко назвал одним из главных приоритетов. Первым указом Мельниченко в воскресенье объявил об отставке прежнего состава регионального правительства. Пока оно временно продолжит работу до формирования нового кабмина, на это потребуется какое-то время.

По словам Олега Мельниченко, необходимо перезагрузить работу с предпринимательским сообществом и институтами гражданского общества. Будут созданы соответствующие советы, которые получат широкие полномочия, а их председатели войдут в структуру будущего правительства.