Виктор Садовничий объявил об открытии нового филиала МГУ в Сарове

1 сентября 2021 года начнется обучение в новом филиале МГУ им. Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области. Об открытии восьмого филиала заявил в воскресенье на Дне открытых дверей ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

- 1 сентября 2021 года распахнет свои двери новый филиал Московского университета в Сарове: в 10 км от города, в реконструированных и новых учебных корпусах на экологически привлекательной территории, - рассказал Виктор Садовничий. - Поступить можно будет на одну из пяти магистерских программ, связанных с фундаментальной и прикладной математикой и информатикой, физикой. Преподавать будут наши ведущие профессора, филиал будет сотрудничать и с международными университетами, в нем будут учиться и студенты из других стран.

По словам Садовничего, филиал в Сарове в будущем может стать отдельным мощнейшим университетом. "Это приоритетный для нас проект и большой успех Московского университета, - отметил ректор МГУ. - Профессиональное ориентирование на специальности предприятий госкорпорации "Росатом", наставнический потенциал ученых ключевых институтов РАН обязательно добавят привлекательности в пользу учебы в новом филиале".

На какие программы можно поступить:

- Вычислительные методы и методика моделирования

- Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных

- Теоретическая физика

- Экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика

- Лазерная нелинейная оптика и фотоника

Магистров в Сарове ждет не только высококлассное обучение в научном центре мирового уровня с мощнейшей экспериментальной вычислительной базой. Это еще и современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, где есть все для комфортной учебы, исследований, общения, и в целом - для жизни. Кстати, жить студенты будут в уютных, удобных и просторных двухэтажных домиках.

Напомним, у МГУ уже есть 7 филиалов - в Севастополе, Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Копере.