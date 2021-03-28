В Красноярске собака укусила двухлетнего ребенка за лицо

В Красноярске бездомная собака напала на ребенка и травмировала его, сообщили в СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, ЧП произошло вечером 27 марта на улице Норильская краевого центра. Женщина с двухлетним сыном возвращалась с прогулки, держа ребенка за руку. Около припаркованных машин мальчик увидел спящую собаку и решил ее потрогать. Животное в ответ укусило ребенка.

Как пояснили в СК региона, по этому случаю проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.