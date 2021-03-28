Новости

В Красноярске собака укусила двухлетнего ребенка за лицо 07:49
Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе 07:35
Мощный взрыв прогремел у церкви в Индонезии 07:26
Депутат ГД Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины 06:59
В Нью-Йорке ввели первые в США добровольные "паспорта вакцинации" 06:35
Врач назвала самое безопасное масло для салатов и жарки 05:57
Госсекретарь США Блинкен назвал безосновательными ответные санкции КНР 05:55
Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на Пекин 05:20
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выиграл первый бой в UFC 04:58
СМИ: Военные Мьянмы за сутки убили более 100 протестующих 04:35
В Норвегии заявили о неправильной позиции ЕС в отношении "Спутника V" 04:10
Уайт предложил Поветкину провести третий бой 03:35
Шесть человек пострадали при нападении на библиотеку в Канаде 03:30
Поветкин пройдет дополнительное обследование после поражение от Уайта 03:09
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкин - Уайт 02:46
Пушков предупредил о жестких ответных санкциях КНР в отношении США 02:45
Роналду выступил с заявлением после скандала в матче против Сербии 02:37
Поветкин проиграл Уайту нокаутом и потерял титул чемпиона WBC 02:17
Пропавший в горах под Мурманском лыжник погиб 01:55
Роналду ушел с поля после незасчитанного гола в ворота сербов 01:12
Словакия накануне матча против России едва не проиграла Мальте 01:00
Команда Тутберидзе стихами поздравила Щербакову с победой на ЧМ 27.03.2021
Боевики в Идлибе препятствуют проходу сирийцев через пункты пропуска 27.03.2021
Хорваты обыграли Кипр благодаря голу Пашалича 27.03.2021
В парке "Патриот" впервые прошла акция "Час Земли" 27.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 07:49
Рубрика: Происшествия

В Красноярске собака укусила двухлетнего ребенка за лицо

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярске бездомная собака напала на ребенка и травмировала его, сообщили в СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В Новосибирске на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака

По данным следствия, ЧП произошло вечером 27 марта на улице Норильская краевого центра. Женщина с двухлетним сыном возвращалась с прогулки, держа ребенка за руку. Около припаркованных машин мальчик увидел спящую собаку и решил ее потрогать. Животное в ответ укусило ребенка.

Как пояснили в СК региона, по этому случаю проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Депутат ГД Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины
Пушков предупредил о жестких ответных санкциях КНР в отношении США
В Норвегии заявили о неправильной позиции ЕС в отношении "Спутника V"
Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе
Космонавт сфотографировал с МКС севшее на мель в Суэцком канале судно
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик