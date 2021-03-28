В Кузбассе отстояли уникальный заповедник

Минприроды России согласовало проект создания ботанического заказника "Реликтовый" на юге Кузбасса. Статус особо охраняемой природной территории, которого ученые добивались почти пять лет, поможет сохранить уникальный уголок региона, одна из главных отраслей которого - добыча полезных ископаемых.

Эти места в окрестностях села Кузедеево под Новокузнецком - настоящее природное богатство. Зеленый остров, чудом сохранившийся в краю угольных шахт и разрезов. В здешней черневой тайге с липовыми лесами насчитывается семь десятков видов реликтовых растений. Только редких исчезающих краснокнижников более двадцати.

Статус особо охраняемой природной территории поможет сохранить уникальный уголок Кузбасса

Но около пяти лет назад, когда ученые провели исследования и подготовили обоснование открытия заказника, выяснилось, что в его северной части может начать разведку россыпного золота компания из Саратова. Лицензию на Кундельский участок недр она получила на пять лет, причем законно: при подготовке объекта к лицензированию никто из чиновников даже не заикнулся о наличии редких и исчезающих видов.

Обо всем этом вспомнили на общественных слушаниях, которые в сентябре 2018-го прошли в селе Кузедеево с участием "Российской газеты". Жители, узнав, что если на территории будущего заказника недропользователь обнаружит драгметалл, то разведка может перерасти в добычу, заявили: перекопать не позволят. При такой поддержке ученые держали оборону, добиваясь, чтобы лицензия, которая, кстати, заканчивается в январе 2022 года, у саратовской компании была отозвана. Этого, увы, не случилось. Но и разведка золота не началась. "Почему это так важно? Дело в том, что памятник природы площадью 11 тысяч гектаров был создан для сохранения лишь части общей популяции редкой эндемичной липы. А "Реликтовый" займет 20 тысяч га. Ведь эта территория малодоступна, на нее ведет лишь одна дорога и та через горный отвод угольного разреза. Потому создание заказника - еще один шаг к сохранению биоразнообразия в Кузбассе. Тем более что речь идет о районе, где экологические проблемы зашкаливают, - отметил председатель Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН Андрей Куприянов.