В Кузбассе отстояли уникальный заповедник

Эти места в окрестностях села Кузедеево под Новокузнецком - настоящее природное богатство. Зеленый остров, чудом сохранившийся в краю угольных шахт и разрезов. В здешней черневой тайге с липовыми лесами насчитывается семь десятков видов реликтовых растений. Только редких исчезающих краснокнижников более двадцати.
Но около пяти лет назад, когда ученые провели исследования и подготовили обоснование открытия заказника, выяснилось, что в его северной части может начать разведку россыпного золота компания из Саратова. Лицензию на Кундельский участок недр она получила на пять лет, причем законно: при подготовке объекта к лицензированию никто из чиновников даже не заикнулся о наличии редких и исчезающих видов.
Обо всем этом вспомнили на общественных слушаниях, которые в сентябре 2018-го прошли в селе Кузедеево с участием "Российской газеты". Жители, узнав, что если на территории будущего заказника недропользователь обнаружит драгметалл, то разведка может перерасти в добычу, заявили: перекопать не позволят. При такой поддержке ученые держали оборону, добиваясь, чтобы лицензия, которая, кстати, заканчивается в январе 2022 года, у саратовской компании была отозвана. Этого, увы, не случилось. Но и разведка золота не началась. "Почему это так важно? Дело в том, что памятник природы площадью 11 тысяч гектаров был создан для сохранения лишь части общей популяции редкой эндемичной липы. А "Реликтовый" займет 20 тысяч га. Ведь эта территория малодоступна, на нее ведет лишь одна дорога и та через горный отвод угольного разреза. Потому создание заказника - еще один шаг к сохранению биоразнообразия в Кузбассе. Тем более что речь идет о районе, где экологические проблемы зашкаливают, - отметил председатель Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека СО РАН Андрей Куприянов.