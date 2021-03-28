Поселок Никель в Заполярье остался без холодной и горячей воды

Поселок Никель Печенгского района Мурманской области, в котором проживают более 11 тысяч человек, остался без холодной и горячей воды. Информация об этом поступила в ночь с 27 на 28 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария вызвана обрушением 10-метровой эстакады остановленного в декабре 2020 года плавильного цеха, расположенного в поселке.

На трубе ведущей к главному водоводу, обеспечивающему водой поселок и котельную, продолжаются сварочные работы. Для того, чтобы обеспечить поселок теплом, принято решение отключить подачу холодной воды. Организован подвоз технологической и питьевой воды, его места определены.

Для того, чтобы доставлять питьевую воду пожилым и больным гражданам, планируется привлечь волонтеров из соседнего города Заполярного.

Аварийно-восстановительная бригада приступила к установке отрезка водовода.

- Отопление в жилых домах и социальных объектах города продолжает функционировать, - отметили в пресс-службе ведомства. - Для обеспечения населения водой задействовано 2 пожарных автомобиля-автоцистерны. Центральная районная больница Никеля обеспечена бутилированной водой.

Водоснабжение в поселке предполагается восстановить к 17.00 28 марта.