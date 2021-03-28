В Выборгском замке турист упал с шестиметровой высоты

В Выборгском замке во время экскурсии посетитель упал с лестницы с высоты около шести метров, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Известно, что пострадавшему 62 года, при падении он получил множественные телесные повреждения, тем не менее, угрозы для жизни туриста нет. Мужчина госпитализирован.

Сейчас СК по Ленобласти выясняет все обстоятельства случившегося.

Выборгский замок ежегодно посещают сотни тысяч человек. Вход на территорию средневековой крепости свободный. Как отмечают следователи, мужчина гулял по замку в составе экскурсионной группы.