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Рубрика: В мире

Иск из-за водной блокады Крыма подадут против трех украинцев

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма подадут иск из-за организации водной блокады власти Крыма в отношении трех граждан Украины: на момент перекрытия Северо-Крымского канала и. о. замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко и лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Об этом РИА Новости сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Назван срок подачи иска к Украине за водную блокаду Крыма

По его словам, те неоднократно, в том числе в средствах массовой информации, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которую можно квалифицировать как попытку геноцида и физического уничтожения людей.

Константинов также отметил, что ответственность за блокаду несет и предыдущее руководство Украины, что санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, и нынешнее, которое настаивает на том, чтобы пуск воды на полуостров не был возобновлен.

Ранее спикер республиканского парламента республики заявил, что иск против украинских властей о возмещении ущерба от водной блокады полуострова за перекрытие Северо-Крымского канала власти республики подадут в один из крымских судов в первом полугодии этого года. По его оценкам, сумма ущерба от водной блокады Крыма будет исчисляться триллионами рублей.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды в республику была полностью заблокирована Украиной. Правительство России подготовило комплексный план обеспечения надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей. В частности, на прошлой неделе запущены в эксплуатацию две из 11 скважин Бештерек-Зуйского водозабора, который к июлю даст Симферополю дополнительно 22 тысячи кубометров воды в сутки.

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