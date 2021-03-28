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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек

Текст: Светлана Добрынина

Сотрудники МЧС устанавливают причину взрыва газовой смеси в Екатеринбурге в доме №52 по улице Орловской. В результате ЧП один человек пострадал - его осмотрели медики скорой помощи. Еще 19 жильцов, в том числе четверо детей, были экстренно эвакуированы.

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- Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 19 часов 44 минуты по местному времени. По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что на 3-м этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. От удара вынесен оконный проем. К счастью, здание не загорелось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

К ликвидации происшествия были привлечены 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

По версии ГУВД к ЧП привело возгорание в квартире паров легковоспламеняющейся жидкости, а не бытового газа. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Взрывы газа в домах

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