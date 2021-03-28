В Свердловской области автобус с детским коллективом попал в ДТП

В Свердловской области автомобиль ВАЗ-2110 врезался в автобус, в салоне которого находилось 26 подростков детского танцевального коллектива. Столкновение произошло 28 марта около пяти часов утра на территории поселка Зайково Ирбитского района.

В столь ранний час детский хореографический ансамбль "Рандеву" направлялся в екатеринбургский аэропорт Кольцово, чтобы вылететь в Москву для участия в международном конкурсе "Танцемания". По данным ГИБДД, дети и сопровождавшие их взрослые во время столкновения серьезно не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.

- Серьезные травмы получили только водитель и пассажир легкового авто. Чтобы извлечь их из машины специалистам МЧС пришлось применить спецоборудование. Водитель "ВАЗа" и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Стаж водителя - 25 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 5 раз. Мужчина освидетельствован, алкоголь в его крови не обнаружен, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, за рулем находился 46-летний местный житель, возвращавшийся из областного центра со своим 40-летним знакомым. Расстояние между городами около 200 километров, и после дальней ночной поездки водитель мог задремать, что и послужило причиной выезда на полосу встречного движения и столкновения.

Точные обстоятельства ДТП еще выясняются. А коллектив продолжает путешествие. "После аварии детям был предоставлен другой автобус, который и доставил их в аэропорт Кольцово. В столицу они убудут сегодня вечером", - уточнил полковник Горелых