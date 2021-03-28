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28.03.2021 01:12
Рубрика: Спорт

Роналду ушел с поля после незасчитанного гола в ворота сербов

Текст: Максим Домчев
Отборочный матч ЧМ-2022 Сербия-Португалия завершился скандалом. При счете 2:2 в конце арбитры не увидели, что мяч пересек ворота сербов и не засчитали гол. Криштиану Роналду в ярости ушел с поля.

В Белграде в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 встречались команды Сербии и Португалии. В первом тайме португальцы сумели забить два мяча. Дублем отметился нападающий Диогу Жота. После перерыва Сербия сумела забить быстрый гол. Его автором стал Александар Митрович. На 60-й минуте Филип Костич счет сравнял. После этого у команд были моменты, но забить не удавалось.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
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В самом конце встречи ворота хозяев поразил Криштиану Роналду. На повторе было видно, что защитник выбил мяч из сетки уже после того, как он пересек линию ворот. Но бригада арбитров этого не заметила. Разъяренный Роналду бросился к ассистенту арбитра и начал ему доказывать, что гол был, но получил желтую карточку. В ответ на это он демонстративно бросил на газон капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь финального свистка.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022 Криштиану Роналду

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