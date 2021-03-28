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28.03.2021 10:31
Рубрика: Общество

Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Лучше всего заводить первого ребенка в 25 лет для женщин и в 28 лет для мужчин. Такие данные привел онлайн-сервис по поиску работы Super.Job, проведя опрос среди трех тысяч россиян из разных регионов страны.

Фото: China Daily via REUTERS
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44 процента респондентов заявили, что женщине стоит родить первенца в возрасте от 19 до 24 лет, а мужчинам завести ребенка (48 процентов опрошенных) в 25-28 лет.

От нуля до двух процентов участников опроса посчитали, что можно заводить первенца до 18 и после 40 лет для мужчин и женщин.

По сравнению с исследованием десятилетней давности, россияне стали чаще учитывать при принятии решения о рождении или усыновлении первого ребенка финансовые возможности и степень готовности, а не на возраст.

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