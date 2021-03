Успех небывалый. Да, было у нас три "золота" на зимней Олимпиаде 2006 года в Турине. Но чтобы побеждать вот так, когда на пьедестал поднимаются сразу три наших девчонки - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, у спортивных пар на высшей ступени дебютанты Анастасия Мишина - Александр Галлямов, третьи Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, а в танцах спустя 12 лет чемпионы снова наши - Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Да и в мужском одиночном благодаря пятому месту Михаила Коляды и восьмому дебютанта Евгения Семененко на зимних Играх-2022 в Пекине добыто право бороться уже не двоим, а троим россиянам. И наша делегация фигуристов в китайской столице будет самая-самая представительная: в каждом из четырех видов по трое претендентов из России.

Считайте, что этим счастливым перечислением обязательная программа выполнена. Однако полагать, будто все прошло гладко, получилось, словно по отрепетированным нотам, совсем не стоит. И начнем даже не с ковида. Мы ехали на чемпионат мира самой представительной по количеству участников делегацией, но далеко не в полном составе. Заранее знали, что при любом самом удачном раскладе будут отсутствовать флаг и национальный гимн России. Очень болезненное, не демократическое ущемление прав не только спортсменов - каждого гражданина любой страны - было спущено на нас с поводка, точно так же несправедливо, как санкции, наложенные на всю Россию. Эти атаки не в духе Фэйр Плей корежат и принижают весь наш спорт. Если даже допустить, что кое-что, о чем наврали в докладе о русском допинге перебежчики и русофобы, имело печальное место частично быть, то в чем здесь вина той же Анны Щербаковой? Только вчера ей исполнилось 17 лет, Игры в Сочи она смотрела по ТВ в десятилетнем возрасте.

Для Анны Щербаковой это был сложный, требующий преодоления сезон. Но тем ценнее победа. Фото: AP

И Аня, сознавая это или, может, и нет, улыбалась на пьедестале, видя, как поднимаются на флагштоке три полотнища - совсем не флаги. И даже через маску было видно, что эта несуразность удивляет ее, как и двух других девочек из российской сборной, которая на чемпионате была лишена права выступать с надписью на форме, напоминающей о принадлежности к великой державе, задающей тон, в том числе и в фигурном катании.

Нас лишили гимна. Зато теперь весь мир, даже далекий от классической музыки, вынужден был слышать и, полагаю, восторгаться музыкой Петра Чайковского. Его Первый концерт теперь еще больше ассоциируется с нашим талантом, силой, мощью и величественной красотой, которые отличают Россию во многом. В том числе и в фигурном катании. Мне трудно представить Петра Ильича Чайковского на коньках. Зато легко возникает в воображении выписывающий на льду сложнейшие фигуры первый в истории России олимпийский чемпион 1908 года, фигурист Николай Александрович Панин-Коломенкин, родом из села Хреновое Воронежской губернии. Это и под музыку Чайковского он тренировался вечерами на льду Юсуповского сада Петербурга.

В нашем сегодняшнем российском бытие, несмотря ни на что, присутствует неистребимая генная память. В нас не умерло уважение к победным традициям. Мы - люди творчества, созидания, мужества. Любые запреты, санкции и прочие гадости нас только закаляют.

Перед последним днем чемпионата возникло тревожное чувство. Да, наша танцевальная пара в лидерах. Но дадут ли выиграть и третье "золото" в наиболее субъективной в фигурном катании дисциплине? Тут ведь судейский взгляд может рассматривать все и так и этак. Проще: не многовато ли первых мест для этих русских? И если в одиночном женском, да и в парном, все было относительно предсказуемо, то в танцах малейшая ошибка пошла бы сразу в чужую копилку. Но безупречность катания Синициной - Кацалапова была такова, что даже дурной мыслишки ни кого из судей возникнуть не могло.

Мы все о спортсменах. Но большие победы не рождаются из ничего. А этим полновесным "чем" стала Федерация фигурного катания на коньках России.

Три российские фигуристки на пьедестале. Такого в истории чемпионатов мира и в нашей еще не было. В парах мы выиграли впервые за 8 лет, в танцах - за 12

При пандемии, непредвиденном развитии событий, высказывавшимися знатоками сомнениях Федерация совершила в тяжелейших условиях немыслимое. Сохранила календарь соревнований. Они шли чередой - порой, казалось, нескончаемой, зато твердой рукой организованной. Фигуристы всех уровней, не только первой сборной, набирали форму, бились за попадание в сборную, не теряли соревновательного азарта и мотивации. Ни для кого из спортсменов сезон не был потерян.

Ни в одной другой стране подобного не наблюдалось. И в этом одна из причин успеха на шведском льду.

Укрепился уже существовавший творческий союз - Федерация фигурного катания и Первый канал. Небывало, однако на сей ковидный раз практически все состязания транслировались на Первом в прайм-тайм, что прибавляло фигуристам любви, болельщиков, популярности и рейтингов. Теперь фигурный конек не менее популярен футбола с хоккеем. А Кубок Первого канала вообще превратился в фантастический турнир по организации и мотивации. Стать бы ему традиционным. Даже относительно солидные премии спортсменам двух команд, возглавлявшихся Алиной Загитовой и Женей Медведевой, звали к новым свершениям, которых предстояло добиться в Стокгольме.

И добились.

Итоги чемпионата мира-2021

Женщины. 1. Анна Щербакова (Россия). 2. Елизавета Туктамышева (Россия). 3. Александра Трусова (Россия).

Мужчины. 1. Натан Чен (США). 2. Юма Кагияма (Япония). 3. Юдзуру Ханю (Япония)… 5. Михаил Коляда (Россия)… 8. Евгений Семененко (Россия).

Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина - Александр Галлямов (Россия). 2. Суй Вэньцзинь - Хань Цун (Китай). 3. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский (Россия). 4. Евгения Тарасова - Владимир Морозов (Россия).

Танцевальные пары. 1. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия). 2. Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США). 3. Пайпер Гиллес - Поль Пурье (Канада)… 5. Александра Степанова - Иван Букин (Россия)... 10. Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (Россия).

Подготовил Илья Трисвятский

Кто эти чемпионы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов как будто притянули к себе «золото», катаясь под «We are the champions» Фото: РИА Новости

Дебютанты мирового первенства Анастасия Мишина - Александр Галлямов спустя восемь лет после победы Татьяны Волосожар и Максима Транькова на чемпионате мира в канадском Лондоне в 2013 году вернули России "золото" в парном катании.

Но Волосожар - Траньков были на тот момент стопроцентными лидерами сборной и в 2014 году стали в Сочи двукратными олимпийскими чемпионами. А Мишина - Галлямов - пусть и перспективные, но новички, которые в межсезонье сделали очень важный шаг: перешли от Людмилы и Николая Великовых, под руководством которых выиграли юниорский ЧМ и заняли третье место в финале взрослого Гран-при в 2019 году, к Тамаре Москвиной и Артуру Минчуку. Причем Анастасия и Александр попали в группу, где уже была сильная и амбициозная пара, чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Сразу стало понятно, что это соперничество будет интересным и даже напряженным. Вот хотя бы такой сюжет. Мишина - Галлямов блестяще выступили на этапе Кубка России в Казани, обыграв и Бойкову - Козловского, и еще более опытных и титулованных Евгению Тарасову - Владимира Морозова. Но уже через пару недель на московском этапе Гран-при Бойкова - Козловский взяли реванш. Именно тогда Дмитрий после финальной позы выкрикнул свою запоминающуюся и неоднозначную фразу: "Это наше место! В очередь!"

Мишина - Галлямов действительно могли отправиться на скамейку запасных, ведь на чемпионате России они заняли только четвертое место. Однако последний шанс поехать в Стокгольм не упустили - выиграли отборочный финал Кубка России. Так что символическими и пророческими для этой пары оказались совсем другие слова - We are the champions легендарной группы Queen.

Сама Тамара Москвина признается, что взять такое музыкальное сопровождение было нахальством.

- Должна признаться сразу, что, когда взяла эту музыку без слов, я себе сказала: "Тамара, как тебе не стыдно, ты никогда не была наглым человеком, - рассказывает Москвина. - Но, к сожалению, у меня не было другого варианта. Тем более мы не знали эту пару, их творческий потенциал. Подвернулась та музыка. Я ее и взяла. Но когда ребята выступили на первых соревнованиях, она не звучала так сильно, как бы мне хотелось. Тогда я подумала, что раз уж я обнаглела, то надо идти до конца. Может, этот посыл "Мы - чемпионы" придал им уверенности, захватил их этим победным духом.

Мнение

В этой победе нет сомнений

О долгожданной победе нашей танцевальной пары Виктории Синициной - Никиты Кацалапова размышляет заслуженный тренер России и СССР Наталья Ильинична Дубова:

- Признаться, этого "золота" на чемпионате мира я очень ждала. Замечательная победа. И не только великолепного танцевального дуэта, но и моего ученика, тренера Саши Жулина. Это не просто первое место - это возвращение - спустя 12 лет - нашего лидерства в танцах.

А его спортсмены и тренеры прошлых лет завоевывали тяжело. Со ставшими двукратными чемпионами мира Майей Усовой и Сашей Жулиным мы проработали вместе 17 лет. А были еще Климова - Пономаренко, Грищук - Платов. Сколько же тогда было пройдено для того, чтобы Россия взяла лидерство. Потом оно ушло и возвратилось сегодня.

Танцы на льду — субъективный вид. Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов были объективно сильнее всех. Фото: РИА Новости

Буквально через несколько минут после того, как ребята спустились с пьедестала, мы разговаривали с Сашей Жулиным по телефону. И я сказала ему, что это не только блистательное катание. Пара показала необыкновенно хорошую, уверенную технику, чем всегда отличались советские, российские фигуристы. Точнейший подбор музыки в обеих программах, за которые они с Сашей брались. Программы очень сильные, насыщенные, и я полностью уверена, что Виктория и Никита победили по заслугам. Может, не так легко. Потому что когда лидируешь после первого дня, всегда появляются мысли: ни в коем случае не упустить, закрепить, победить во что бы то ни стало. Не все с этими чувствами справляются, а теперь - справились.

Не все верили в Сашу Жулина. А зря. Он - прекрасный наставник, долго с этой парой проработавший. Да, длинный путь занял много времени - годы и годы. Плохого дуэта при такой очаровательной партнерше, очень фактурном партнере, вдумчивом и талантливом тренере, который сделал все для победы, быть не может. Исключительно гармоничная пара. Очень хорошая техника, скатанность - таким и должен оставаться стиль их катания. Дуэт смотрится как пара людей, которые молча слышат друг друга, что очень важно на льду. И это эффективность работы тренера. Это союз троих - наставника и взрослых спортсменов. Другим тренерам и фигуристам надо у них учиться: смотреть, думать, взять у Жулина то, что поможет и их воспитанникам.

Пятое место Степановой - Букина оцениваю хорошо. Пятое место на чемпионате мира - это почетно. А если люди хотят подниматься выше, то должны искать, выкладываться, совершенствоваться. Им есть над чем работать, например, над техникой, и идти вперед.

О девочках уже все сказано. Но как тренер, проработавший с ведущими спортсменами полвека, я не могу не поздравить Этери Тутберидзе. Это не просто тренер, которая вывела Аню Щербакову в победители. Она продвинула вперед все мировое женское фигурное катание. Благодаря ей сделан и огромный скачок в развитии. Есть способный тренер, а есть тренер выдающийся. Постоянный успех воспитанниц Этери Тутберидзе - ее колоссальная заслуга и вклад в спорт будущего.

Анна Козина и Николай Долгополов