Российский тяжеловес Александр Поветкин не смог защитить титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В повторном поединке с британцем Диллианом Уайтом, состоявшемся в Гибралтаре, наш боец оказался в нокауте уже в четвертом раунде.

Александр Поветкин пропустил от Диллиана Уайта 57 ударов. При этом сам россиянин попал в соперника лишь восемь раз. Фото: РИА Новости

Александр Поветкин не считался фаворитом ни в августе прошлого года, когда он неожиданно для всех вырубил Диллиана Уайта зрелищным хуком, ни сейчас. Но если полгода назад британец элементарно недооценил противника, то теперь он был предельно мобилизован. По сути, на кону стояла его дальнейшая карьера: поражение - и о больших боях можно было бы забыть навсегда. "Меня ждет самый важный поединок в карьере, - говорил сам Диллиан Уайт. - Я привык к тому, что после неудач надо возвращаться, доказывать, что люди были не правы, показывать, что я могу вернуться".

На словах Поветкин был к этому готов. "Я уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я буду предусмотрительнее, лучше будет у меня защита, - говорил россиянин на пресс-конференции. - Так что я уже забыл про тот бой, что был. Я думаю о том бое, который будет".

Увы, что противопоставить мотивированному Уайту, Поветкин в этот раз так и не придумал. Из его 72 ударов цели достигли только восемь. Для сравнения: Диллиан нанес 131 удар, из которых точными оказались 57.

После окончания поединка британец, не скупившийся до боя на провокационные высказывания в адрес Поветкина, неожиданно повел себя очень по-джентльменски: поставил для россиянина табуретку, обливал его водой. В своей речи Уайт назвал Александра "великим воином", а еще выразил готовность выйти с россиянином на ринг и в третий раз.

"Поветкин - жесткий парень, поэтому я не торопился и был осторожен. Все, что мне нужно было сделать, это быть немного умнее. Сегодня Поветкин должен был за все заплатить. Сейчас я верю, что могу победить любого. Что касается Александра, я готов сделать это снова. Если он хочет реванша, я не против подраться с ним опять. Он проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен".

К слову, президент WBC Маурисио Сулейман предположил, что причиной разгромного поражения стали последствия коронавируса, который Поветкин перенес в ноябре.

"Александр - настоящий воин, у него очень большое сердце. Но я думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни", - сказал Сулейман.

Так это или нет, мы теперь вряд ли узнаем. Потому что сторона Поветкина о реванше не думает. Его промоутер Андрей Рябинский намерен убеждать своего клиента прекратить выступления.

"Буду уговаривать Сашу завершить карьеру", - написал он в "Твиттере".

Таким образом, бой с Уайтом, возможно, стал для 41-летнего Поветкина последним. Напомним, всего в профессиональном боксе Александр провел 40 поединков, из которых выиграл 36. Трижды Поветкин проиграл и еще один бой завершил вничью.