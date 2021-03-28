Социальные пенсии в России получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, они положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. В этом году он определен как соотношение прожиточного минимума за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля).
После перерасчета средний размер социальной пенсии составит 10183 рубля. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение затронет более 3,9 миллиона человек.
Другим распоряжением Михаил Мишустин направил в регионы дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Средства из резервного фонда правительства получат 12 субъектов Федерации, а также город Байконур. Финансовая поддержка позволит медучреждениям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Ранее правительство уже предоставило на эти цели 47 регионам свыше 25 миллиардов рублей. Дополнительные деньги решено выделить по итогам встречи главы кабинета министров с членами Совета палаты Совета Федерации.