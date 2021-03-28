С кем и за что собрался воевать президент Франции

Громкое заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за вакцин от коронавируса, ставит проблему с ног на голову.

Это предприятие ADIENNE в итальянской Ломбардии станет первым в ЕС, где планируют производить "Спутник V". Фото: EPA

На самом деле речь идет о двух войнах - "политической", которую Запад развернул против российских и китайских препаратов от COVID-19, и "внутриевропейской", которая разгорелась на просторах Старого Света в связи с нехваткой вакцин. Эта еэсовская междоусобица на фоне пандемии разрушает единство Евросоюза значительно серьезнее, чем те вызовы, с которыми ранее сталкивался Брюссель. Одним из отголосков этой прикрытой ворохом бюрократических бумаг "войны" стало решение Конституционного суда ФРГ, запретившее президенту Германии подписывать закон о создании общего фонда Старого Света для борьбы с последствиями коронавируса. Берлину, по задумке еврочиновников, предстояло стать главным донором нового финансового института, предназначенного для помощи наиболее пострадавшим странам ЕС. Но, как выяснилось, в Германии далеко не все хотят порадеть "родным европейским человечкам", на чью даже гипотетическую благодарность немцы перестали рассчитывать. Ситуация вокруг "Северного потока-2", когда часть стран Старого Света жестко оппонирует Берлину, заинтересованному в завершении строительства газопровода, тому подтверждение.

Наиболее зримо эта "внутриевропейская война" проявляется, когда речь заходит о закупке российского препарата от коронавируса или его производстве на территории Европы. Руководителям европейских государств приходится выбирать между снижением заболеваемости своего населения, европейской и трансатлантической солидарностью и интересами евробюрократии.

Такой выбор оказался "летальным" для распавшегося из-за закупок российского "Спутника V" правительства Словакии. Эти разногласия, затронувшие едва ли не все ключевые страны континента, заставляют европейских политиков делать выбор в ситуации, когда Евросоюз одна за другой накрывают волны коронавируса и, как следствие, сменяющие друг друга национальные локдауны.

Еврокомиссия угрожает несознательным производителям европейской вакцины AstraZeneca, которые не выполняют обязательства перед ЕС и продают препарат на сторону - не входящим в состав Евросоюза британцам. Еврокомиссары проводят ревизию на складах фармкомпании в поисках неучтенных доз и не в первый раз обещают сделать более справедливым механизм распределения лекарств. Но пока в Брюсселе грозят с высоких трибун, в Старом Свете назревает паника.

Норвежское издание Resett называет пропитанные русофобией европейские политические элиты либо "наивными", либо "сознательными лжецами", когда они открыто дискредитировали препарат российского производства. Премьеры Баварии и Тюрингии требуют от европейских властей обеспечить доступ к максимальному числу вакцин. При этом премьер Тюрингии Бодо Рамелов предложил наладить производство "Спутник V" на одном из баварских заводов. Ранее о готовности выпускать российскую вакцину заявили в Италии.

Но в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не желают признавать, что фармацевтические возможности Старого Света серьезно ограничены. Как с горечью пишет французская газета Figaro "идеологический подход оказался выше прагматизма и здоровья населения Европы". Еврокомиссар Тьерри Бретон объявил, что отказывается выдать разрешение на применение российского препарата. А президент Франции обвинил Россию и Китай в том, что они якобы пытаются "оказать влияние через вакцину". В Кремле сочли слова Макрона относящимися к сфере "абсолютных разногласий" с Москвой. "Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у Москвы "никаких устремлений по политизации вакцинной тематики не было, нет и никогда не будет".

У Москвы никаких устремлений по политизации вакцинной тематики не было, нет и никогда не будет

Но слова Макрона не только о вакцинах, они о будущем европейской политики. В условиях, когда в Старом Свете часть национальных лидеров призывают наладить диалог с русскими, президент Франции продолжил без особых оснований обещать европейцам "золотые горы". "К лету мы хотим стать континентом, который производит самое большое количество вакцин в мире. Это позволит нам гарантировать поставку вакцин", - утверждал, обращаясь к жителям Старого Света, Макрон. Его страхи, что "Спутник V" уничтожит единство Европы, не выглядят беспочвенными. Российский препарат, словно дробилка, превращает в труху европейскую русофобию, подчеркивает беспрецедентную "гуманитарную солидарность" России в условиях пандемии, не зависящую от идеологических и ценностных разногласий. В то время как Еврокомиссия, напротив, демонстративно сотрудничает только с западными производителями вакцин - из США, Евросоюза и Британии, наотрез отказываясь допускать на европейский рынок "политически незрелые" препараты от коронавируса. Вот только эту необъявленную войну со здравым смыслом Брюссель проигрывает. Отсюда недовольство Макрона "несознательным" населением Старого Света, которое в упор не желает видеть объявленную Россией и Китаем "вакцинную войну". И призывает власти своих стран обращать внимание не на национальность препаратов, а на их эффективность.

Взгляд из Франции

Заявление Эмманюэля Макрона о "мировой войне нового типа" было воспринято во Франции с некоторым недоумением. Наверное, поэтому в местных СМИ его не очень афишировали. Тем более если учесть, что несколько недель тому назад в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche Макрон призывал к коллективным действиям в борьбе с коронавирусом с участием "русских и китайцев". В том, что касается "Спутника V", как отметил французский президент в начале февраля, решение по его применению после одобрения Европейским агентством лекарственных средств должно быть не "политическим, а научным". "Действительно, странный пассаж, - поделился с "РГ" своим мнением директор Парижской высшей школы социальных наук Жак Сапир. - Знаете, за последнее время было столько заявлений, часто противоречивых, что создается впечатление, что нет какого-то определенного курса в этой области. Может быть, к этому подтолкнуло понимание того, что в то время, как Евросоюз скатывается вниз по спирали, такие страны, как Китай, Россия и ряд других, напротив, упрочивают свои позиции на международном уровне, разработав, в частности, эффективные антивирусные препараты. А нынешний кризис ускорил этот процесс". Согласно опросу, проведенному в середине марта Французским институтом по изучению общественного мнения IFOP, свыше четверти граждан были бы готовы сделать прививку "Спутником V". Да и многие местные политики в условиях, когда страну начинает захлестывать третья волна COVID-19, число случаев заражения зашкаливает за 40 тысяч в сутки, а с западными препаратами постоянные перебои, считают, что надо задействовать все возможности для спасения жизней соотечественников.

Подготовил Вячеслав Прокофьев

Взгляд из Италии

Пытаясь сдержать вирус, вот уже третий раз за последний год итальянские власти сажают граждан на жесткий карантин. Но вакцинировать население фактически нечем: Pfizer постоянно задерживает поставки, оскандалившаяся AstraZeneca больше не внушает итальянцам доверия, а препарат от Johnson & Johnson еще не поступил на европейский рынок. На фоне этой неразберихи на Апеннинах все чаще стали говорить о необходимости приобрести российский "Спутник V". Он лидирует по упоминаниях в прессе, и о его существовании и характеристиках знает каждый второй житель "итальянского сапожка". Местные политологи считают, что в настоящий момент страна находится "меж двух огней". С одной стороны, руководство Италии не может не учитывать мнение научного сообщества, ряда влиятельных политиков и широкого пласта населения, ждущих появления российской вакцины, с другой - у страны есть серьезные финансовые обязательства перед Брюсселем (Италия ожидает из общеевропейской кассы помощь в 209 млрд евро), которые могут оказать прямое или косвенное влияние на решение в отношении российского или любого другого пока не используемого на территории Евросоюза препарата. "Макрон открыто признал, что все недомолвки со стороны Европы по отношению к "Спутнику" никоим образом не связаны с вопросами здравоохранения, а имеют чисто политический подтекст. Рим оказался в довольно деликатной ситуации. У Италии, несомненно, более мягкая по сравнению с французской позиция по отношению к российской вакцине. Однако желание Рима двигаться самостоятельно ограничено двумя обстоятельствами. По-прежнему открыт вопрос по плану восстановления Recovery Fund, финансируемого из бюджета Евросоюза. Здесь Рим полностью зависит от Брюсселя, и, если Италия решит по вакцинам принять альтернативную Европе позицию, это будет иметь определенный отзвук. И второй момент - харизма главы итальянского кабмина Марио Драги, который из всех итальянских премьеров является, пожалуй, в наибольшей степени европейским. С другой стороны, как наглядно продемонстрировал пример Сан-Марино, Италия и главным образом итальянский народ выступают за одобрение "Спутника". Рим стоит перед сложным выбором. Ему предстоит в политическом смысле "закрыться",, чтобы угодить общественному мнению, исходящему снизу", - рассказал в беседе "РГ" профессор международных отношений римского университета Luiss и университета Урбино Игорь Пелличчари.

Подготовила Нива Миракян