Семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Проект постановления об этом внес в правительство минфин.

Предполагается изменить условия программы "Семейная ипотека", кредиты по которой выдаются по ставке до 6% годовых. Деньги можно будет получить не только на покупку готового жилья или участие в долевом строительстве, но и на строительство индивидуального жилого дома, а при необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить дом должны будут по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Программа "Семейной ипотеки" была запущена в 2018 году. С тех пор ею воспользовались уже почти 130 тысяч семей, выдано кредитов на 344,3 млрд рублей. "Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

За последние годы минфин неоднократно вносил изменения в программу.

Изначально был предусмотрен определенный срок льготного субсидирования, требование к наличию страховки при оформлении кредита - эти условия были отменены. "Мы видим дальнейшую перспективу по кредитованию именно в секторе ИЖС", - сказал на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" замдиректора департамента финансовой политики минфина Алексей Яковлев. Минфин отталкивался от того, что поддержку должны получать отдельные категории граждан, и очередные новшества - это дополнение адресности программ.

Помимо "Семейной ипотеки" есть еще программа выплат 450 тысяч рублей в погашение ипотеки многодетным семьям, которая тоже эффективно работает: уже сделаны выплаты на сумму около 50 млрд рублей. В начале апреля Госдумой должен быть рассмотрен во втором чтении законопроект, который позволит использовать и эти выплаты тем, кто взял кредит на строительство дома, сообщил Яковлев. Также поправки скорректируют требования к кредитам - сейчас погасить этой суммой ипотеку не могут семьи, у которых в платеж по кредиту включено страхование или "неотделимые улучшения" жилья. Предполагается, что после этого число получателей 450 тысяч вырастет на 10%.

Сейчас большая часть российских семей живет в многоэтажках, а 30% (18,4 млн из 61,7 млн) - в частных домах и таунхаусах. По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 68% семей (41,6 млн) мечтают жить как раз в индивидуальном доме, и только 28% считают идеальным жильем квартиру. Более половины жителей квартир - 59% - хотели бы переехать в индивидуальные дома. И только 8% домовладельцев мечтают, напротив, справить новоселье в квартире. За свою жизнь человек может сменить несколько типов жилья, отмечает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов. Молодежь предпочитает квартиры, желательно поближе к центру города и на высоких этажах. Но когда обзаводится семьей, появляются дети - многие стараются переехать в свой дом.

Примерно половина нового жилья в России строится населением. В 2020 году частных домов было построено на 0,5% больше, чем годом ранее, сообщает Росстат. Рост продолжается и в этом году: в январе-феврале объемы строительства жилья увеличились по сравнению с началом 2020 года на 15,1%, тогда как населением было построено на 16,7% больше, чем годом ранее. Больше всего "особняков" строят в Московской (507,4 тысячи кв. м с начала года), Ленинградской (164,7 тысячи) областях, Татарстане, Нижегородской области и Краснодарском крае. В некоторых регионах на индивидуальное жилье приходится львиная доля новостроек - на Алтае, в Чечне, Липецкой и Мурманской областях оно составляет от 85% до 92,3% новых домов. В Еврейской АО к "частному сектору" относится 100% новостроек.

Половину жилья в России сейчас строят сами будущие жильцы

"Мы видим ИЖС как нашу точку роста и в дальнейшем", - отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин. В правительстве сейчас предпринимают меры для упрощения и стимулирования ИЖС. В весеннюю сессию минстрой предполагает внести в Госдуму законопроект, вводящий проектное финансирование и счета эскроу при строительстве частных домов, по аналогии с многоэтажками. Это должно увеличить объем предложения на рынке малоэтажного жилья как минимум на 15-25%.

ДОМ.РФ в конце 2020 года через Банк ДОМ.РФ запустил пилотную программу льготной ипотеки на строительство частных домов, в центре внимания оказались тоже семьи с детьми. Кредит по ставке от 6,1% могли взять заемщики до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет. За 2,5 месяца действия программы в банк поступило более 300 обращений на 1,3 млрд рублей. В феврале банк расширил круг заемщиков: сейчас воспользоваться "пилотной" льготной ипотекой на строительство дома могут заемщики всех возрастов.

Ипотечную программу для семей с двумя и более детьми нужно запускать по ставке не выше 2%, считает предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. Родители с детьми - заемщики с очень маленьким запасом прочности по платежам, говорит она: если появляется второй ребенок, жена обычно становится домохозяйкой, а работает только отец, что сокращает доходы.

Банки пока в принципе неохотно выдают ипотеку на ИЖС. Ряд банков готов выдавать на строительство частных домов лишь потребкредиты под 16%, говорит руководитель департамента городской недвижимости "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.