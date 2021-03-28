Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС 15 июня

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что единый сертификат о вакцинации будет доступен для граждан Евросоюза с 15 июля.

В эфире телеканала LCI он также рассказал о некоторых деталях нового документа.

"Вы найдете дату своего рождения, номер вашего паспорта, заверенный QR-кодом и, если вы были вакцинированы, то тип вакцины, которую вы сделали, а также информацию о том, есть ли у вас есть антитела", - рассказал Бретон, уточнив при этом, что этот документ не будет являться обязательным.

Тьерри Бретон также заявил, что все 27 стран-членов ЕС подтвердили необходимость в подобном документе. Отвечая на вопрос о возможности приобретения Евросоюзом вакцин сторонних производителей, еврокомиссар заявил, что ЕС "приветствует все вакцины".

"Но я не хочу, чтобы мы дестабилизировали наши производственные цепочки, которые на 100% сосредоточены на вакцинах, которые уже были утверждены", - добавил чиновник.