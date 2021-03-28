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Рубрика: Спорт

Словакия накануне матча против России едва не проиграла Кипру

Текст: Максим Домчев
Следующий соперник сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года - сборная Словакии - дома сыграла вничью с Кипром - 2:2. Ирландия дома сенсационно проиграла Люксембургу - 0:1.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Словакии, которой 31 марта предстоит принять команду России, в Трнаве принимала Мальту. После ничьей в гостевой встрече с Кипром многие ожидали от хозяев убедительной победы. Однако первый тайм для словаков получился обескураживающим. На 16-й минуте мальтиец Люк Гамбин открыл счет в матче, а спустя три минуты Александер Сатариано во второй раз поразил ворота хозяев.

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В оставшееся время тайма словаки пытались прийти в себя. В перерыве главный тренер команды провел весьма обстоятельную беседу с игроками, и те сумели отыграться. На 49-й минуте отличился Давид Стрелец, а на 53-й забил Милан Шкриньяр.

В группе А состоялась громкая сенсация. Сборная Ирландии на своем поле проиграла Люксембургу - 0:1. На 85-й минуте единственный гол в матче забил команды Жерсон Родригеш.

В группе Е Чехия и Бельгия разошлись миром - 1:1.

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