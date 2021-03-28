Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий

На сайте Change.org опубликована петиция преподавателей и студентов МГУ им. Ломоносова с требованием прекратить реставрацию учебных аудиторий нескольких факультетов.
По словам авторов петиции, которую подписали уже около 4 тысяч человек, в ходе ремонтных работ уничтожаются "исторические интерьеры учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука".
Что происходит? В пресс-службе МГУ "Российской газете" сообщили, что реставрация действительно идет. В частности, идет капремонт в поточной аудитории 01 в Главном здании МГУ, а также в "Большой Биологической аудитории" на биофаке.
- В поточной аудитории 001 предусмотрены: ремонт покрытия пола, реставрация и воссоздание мебели, ремонт светильников - рассказали в МГУ. - За 68 лет все пришло в негодность, износ покрытия - более 70%. В рамках ремонта покрытие пола будет воссоздано по образцу 1953 года из дубового штучного паркета.
По Сети распространяются фотографии и Большой биологической аудитории, где видны разломанные парты и полы.
- Ввиду неудовлетворительного состояния - общий износ, отслоение штукатурки, утрата отдельных элементов паркета, аварийное состояние системы кондиционирования и др. было принято решение включить её в программу капитального ремонта МГУ, - уточнили в пресс-службе. - Разработана методика по реставрации и воссозданию исторического облика аудитории. Учтены виды и объемы работ по сохранению облика и исторической ценности "Большой Биологической Аудитории".
По данным МГУ, госконтракт на выполнение ремонтных работ был заключен еще 28 декабря 2020 года. 11 февраля 2021 года выдано "разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации".