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Рубрика: Общество

Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий

Текст: Мария Агранович

На сайте Change.org опубликована петиция преподавателей и студентов МГУ им. Ломоносова с требованием прекратить реставрацию учебных аудиторий нескольких факультетов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам авторов петиции, которую подписали уже около 4 тысяч человек, в ходе ремонтных работ уничтожаются "исторические интерьеры учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука".

Что происходит? В пресс-службе МГУ "Российской газете" сообщили, что реставрация действительно идет. В частности, идет капремонт в поточной аудитории 01 в Главном здании МГУ, а также в "Большой Биологической аудитории" на биофаке.

- В поточной аудитории 001 предусмотрены: ремонт покрытия пола, реставрация и воссоздание мебели, ремонт светильников - рассказали в МГУ. - За 68 лет все пришло в негодность, износ покрытия - более 70%. В рамках ремонта покрытие пола будет воссоздано по образцу 1953 года из дубового штучного паркета.

По Сети распространяются фотографии и Большой биологической аудитории, где видны разломанные парты и полы.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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- Ввиду неудовлетворительного состояния - общий износ, отслоение штукатурки, утрата отдельных элементов паркета, аварийное состояние системы кондиционирования и др. было принято решение включить её в программу капитального ремонта МГУ, - уточнили в пресс-службе. - Разработана методика по реставрации и воссозданию исторического облика аудитории. Учтены виды и объемы работ по сохранению облика и исторической ценности "Большой Биологической Аудитории".

​По данным МГУ, госконтракт на выполнение ремонтных работ был заключен еще 28 декабря 2020 года. 11 февраля 2021 года выдано "разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации".

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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