Трусова рассказала, чем бы она хотела запомниться болельщикам

Завоевавшая бронзу на первом в карьере взрослом чемпионате мира по фигурному катанию Александра Трусова поделилась своими впечатлениями от завершившегося в Стокгольме турнира. Спортсменка отметила, что непривычно было отсутствие мамы и тренера Дмитрия Михайлова, поскольку на этот раз из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в Швеции смог присутствовать только Евгений Плющенко.

Трусова также отметила, что после того, как осваиваешь более сложные прыжки, появляются проблемы с простыми.

"Знаете, я хорошо помню, как научилась прыгать тройные и совсем перестала понимать, как делать два оборота. Когда впервые прыгнула четверной лутц с поднятыми руками, чуть было не потеряла тройной - стала частенько его перекручивать", - сказала она RT.

Отвечая на вопрос о том, чем бы она хотела запомниться болельщикам, Трусова отметила, что речь идет даже не о победе на Олимпиаде.

"Про желание выиграть Олимпийские игры я говорить не буду - этого все хотят. Но часто думаю о том, что было бы круто сделать четверной риттбергер и запомниться тем, что я сумела не только первой прыгнуть все четверные прыжки, но и делала это хорошо", - сказала она.