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Рубрика: Культура

У Маккартни выйдет очередная книга. И снова не о музыке

Текст: Александр Алексеев
У Пола Маккартни выйдет очередная книга. На этот раз - семейная. И писали ее все вместе: сам музыкант, его ушедшая из жизни из-за онкологического заболевания жена Линда и их дочери - Стелла и Мэри.
Фото: EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT Фото: EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT
Фото: EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT

Пол Маккартни - вегетарианец еще с 1991 года, а теперь еще и веган. Однажды он рассказал, отчего так резко изменил свою жизнь:

- Мы обедали с Линдой на одной шотландской ферме. На обед был жареный барашек. А неподалеку, на лужайке, резвились точно такие же бараны...

Такое сравнение ошеломило обоих, и с тех пор Пол и Линда стали убежденными вегетарианцами. А затем примеру родителей последовали и дети.

При этом чета Маккартни (Пол вообще всегда был очень рассудительным и обстоятельным, еще в The Beatles) все тщательно обсудила. Пол и Линда выяснили, например, что протеин, необходимый для организма, есть не только в мясе, но и соевых бобах, да и в некоторых других продуктах…

В общем, создали свою кулинарную вегетарианскую стратегию!

Фото: AP
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А теперь рассказ о ней и особенно вкусных или питательных блюдах четы Маккартни появится в новой книге "Семейная кухня Линды Маккартни" (Linda McCartney"s Family Kitchen), которая будет издана в Великобритании 24 июня 2021 года.

Ее авторами стали сам Пол, его покойная жена Линда и их дочери Стелла и Мэри.

В книгу вошли около 100 рецептов веганской кухни, а также семейные истории и фотографии.

То есть, рассчитана эта книга на самую широкую аудиторию, в том числе, на меломанов. Но, безусловно, поможет кому-то еще и поменять свои представления о вкусной и здоровой пище!

Дословно

"Линда Маккартни верила во вкусную, полезную и пищу без мяса и всегда проявляла доброту и сострадание во всем, что делала, - говорится в предисловии к этой толковой и щедро иллюстрированной книге. - Более 30 лет назад в своем доме в Восточном Суссексе она начала готовить для своей семьи блюда растительной кухни и собирать рецепты. Теперь Пол, Мэри и Стелла обновляют кулинарную книгу Линды, заново изобретая ее самые любимые блюда. И - делятся своими семейными рецептами: тайская лапша, бургеры из тушеного джекфрута, итальянский салат из помидоров и хлеба, а также другие…"

Кстати

"Не ешь ничего, что может двигаться", - такой девиз придумали для себя Линда и Пол Маккартни.

Культура Музыка Рок Культура Литература Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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