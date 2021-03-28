Уролог предупредил о распространении тяжелой половой инфекции

В России сейчас наблюдается широкое распространение половой инфекции, вызываемой микроорганизмом Mycoplasma genitalium. Проблема в том, что этот представитель микоплазм устойчив к антибиотикам, а его присутствие в организме приводит к различного рода воспалениям и даже бесплодию.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал уролог и телеведущий Евгений Греков. По его словам, ситуацию вполне можно охарактеризовать словом "пандемия", особенно тревожной она выглядит в Москве.

- Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие. Проявляется как гонорея, - уточнил специалист, призвав всех внимательно относиться к выбору полового партнера и пользоваться средствами контрацепции и антисептиками.