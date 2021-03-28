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28.03.2021 21:55
Рубрика: В мире

Съел за собой чашку

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
В разгар пандемии, когда заведения общепита в Европе продают еду и напитки только навынос, студентка из Праги Зузана Звержева и ее друг Мирослав придумали альтернативу пластику и бумажным стаканчикам. Как передает Euronews, пара запустила проект "Съедобная чашка". Их изобретение, переросшее в полноценный стартап, уже взяли на вооружение полсотни кафе и ресторанов по всей Чехии.
Чашка "2-в-1" - сначала выпил из нее кофе, а потом ею и перекусил. Фото: @Jedlykelimek / instagram.com Чашка "2-в-1" - сначала выпил из нее кофе, а потом ею и перекусил. Фото: @Jedlykelimek / instagram.com
Чашка "2-в-1" - сначала выпил из нее кофе, а потом ею и перекусил. Фото: @Jedlykelimek / instagram.com

Идея родилась у ребят еще в доковидные времена, когда они пили кофе с друзьями в университетской столовой и думали о том, сколько же одноразовой тары каждый день отправляется в мусорную корзину. Тогда Зузана и Мирослав решили сделать такую чашку, которую можно было бы... съесть. В ее основу легли овсяные отруби. Но студентам понадобился целый год экспериментов с рецептурой у себя на кухне, чтобы посуда, которую можно оставить на закуску, получилась вкусной, хрустящей, а главное - надежной. Горячий чай в такой чашке не остывает сорок минут, а сама она сохраняет долговечность не менее двенадцати часов. Для внедрения простой и вместе с тем гениальной задумки в жизнь молодые люди получили грант Евросоюза в области науки. На этом они останавливаться не хотят. На очереди - создание "пивной кружки со вкусом сыра и бекона". Правда, придется подождать лучших времен, когда в Чехии наконец-то откроются бары.

В Тюмени открылся стритфуд с супами в съедобных стаканах
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