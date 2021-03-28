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Рубрика: Экономика

Усмирение из правил

Экипажам самолетов снова хотят раздать наручники
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Идея раздать наручники и другие спецсредства экипажам воздушных судов для усмирения дебоширов во время полета вновь обрела актуальность. Инциденты на борту происходят регулярно, а обезвреживать нарушителей приходится с помощью различных подручных средств, рассказал "Российской газете" депутат Госдумы Александр Старовойтов. Инициированный им законопроект еще в 2019 году прошел первое чтение, но дальше пока не продвинулся.

Об очередном инциденте на борту во время полета стало известно накануне. Издание Life Shot обнародовало письмо "Аэрофлота" в Госдуму, в котором авиакомпания пожаловалась на одного из депутатов, устроившего дебош вместе с другими пассажирами бизнес-класса.

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К принятию идеи раздать экипажам спецсредства позитивно относятся в "Аэрофлоте", рассказал Старовойтов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта также разослала письма в минтранс и Госдуму с просьбой поддержать законопроект и ускорить его рассмотрение, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документы.

За выдачу спецсредств экипажам, по словам депутата, выступают и в минтрансе. В ходе встречи с депутатами Комитета Госдумы по транспорту и строительству министр транспорта Виталий Савельев сказал, что поддерживает идею, и попросил комитет активизировать работу, говорит Старовойтов. Однако в минтрансе комментировать "РГ" эту тему не стали.

Вряд ли бортпроводники обладают какими-то специальными навыками борьбы, чтобы в итоге применить специальные средства, признает депутат. Но если посмотреть на происходящую практику на авиарейсах, можно заметить, что усмирять дебоширов экипажу помогают сами пассажиры. А в этом случае в ход вообще идут различные шарфы, чулки. "Но мы прекрасно понимаем, что шарфами и чулками можно достаточно серьезно травмировать дебоширов, и в дальнейшем они будут иметь право подать в суд из-за причинения им телесных повреждений при использовании подручных средств", - замечает Старовойтов. Поэтому основная идея законопроекта - разрешить использование специальных средств.

Пластиковые наручники помогут усмирить авиадебоширов без причинения телесного вреда

В соответствии с законопроектом, перечень таких спецсредств должно определить правительство. По крайней мере на начальном этапе можно говорить о применении пластиковых наручников, которые помогут нейтрализовать авиадебоширов, но при этом не будут причинять пассажирам травмы, пояснил депутат.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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