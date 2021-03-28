Неожиданное решение принял Верховный суд РФ, когда защитил имущественные права женщины, много лет прожившей с мужчиной, но так и не ставшей его законной женой.

Казалось бы, все знают азбучную истину - у людей, не оформивших в ЗАГСе отношения, нет и не может быть никаких материальных претензий к гражданскому супругу. В нашем праве гражданского брака просто нет. Но, как показало решение ВС, не все, что касается незарегистрированных отношений мужчины и женщины, так однозначно.

Мужчина и женщина прожили вместе почти сорок лет, но официально свои отношения так и не оформили. После смерти мужчины его гражданская жена решила получить его квартиру как наследница. Но городские власти с этим не согласились, признали спорную квартиру выморочным имуществом и передали в городскую собственность. Три местных суда единодушно встали на сторону чиновников, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с их решениями не согласилась и объяснила ситуацию с точки зрения права.

Итак, мужчина и женщина долго жили вместе, как говорят чиновники, вели общее хозяйство, но свои отношения не оформляли.

Они жили за городом в частном доме, а квартиру мужчины в городе сдавали. Несколько лет назад женщина вышла на пенсию, тогда же у нее нашли тяжелое заболевание и дали группу инвалидности. Пенсия у женщины была совсем небольшая, поэтому пара жила большей частью за счет средств мужчины. Кроме того, мужчина регулярно перечислял на ее счет деньги, которые получал от арендаторов квартиры.

Три года назад мужчина умер. Тогда сожительница обратилась к нотариусу для получения наследства - той самой квартиры, а также подала заявление в суд, чтобы подтвердить, что находилась на иждивении гражданского супруга.

В суде женщина уверяла, что вместе с мужчиной проживала все годы в фактическом браке. Они вели совместное хозяйство, а с 2014 года она и вовсе была прописана с ним в одном доме. После того как у нее обнаружилось тяжелое заболевание, гражданский муж фактически полностью содержал ее. Деньги, которые перечислял на ее счет мужчина с 2014 года до своей смерти, и были для нее основным источником существования.

Этот рассказ в суде истица дополнила документами о размере пенсии и состоянии счета, средства на который перечислял ей покойный. Аргументы истицы звучали так - она является нетрудоспособной, не один год находилась на иждивении мужчины и проживала совместно с ним. Поэтому она по закону относится к наследникам, про которых говорится в статье 1148 Гражданского кодекса РФ. И по этой же статье она является наследником восьмой очереди, так как никаких других наследников нет.

В ответ чиновники городской власти обратились в суд со встречным иском. По мнению чиновников, нет никаких доказательств того, что женщин жила на иждивении покойного, поэтому квартира является выморочным имуществом. Аргумент чиновников - по статье 1151 Гражданского кодекса такая недвижимость переходит в городскую собственность. Районный суд встал на сторону чиновников и сказал, что документы, которые предоставила женщина, не подтверждают того, что помощь со стороны мужчины была постоянным и основным источником средств к существованию. В общем, райсуд с аргументами чиновников согласился, а в иске гражданке отказал. С позицией райсуда согласились и городской, и кассационный суды.

А вот Верховный суд, куда в итоге дошла женщина, с коллегами не согласился. Верховный суд напомнил про свой пленум ( 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"). Там четко сказано: находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года находилось на полном или частичном содержании покойного. Пленум предлагает оценивать соотношение собственного дохода и оказываемой наследодателем помощи. Верховный суд сказал, что суды не дали оценку материальной помощи истицы со стороны ее сожителя, поэтому не могли определить соотношение между получаемым доходом и материальной помощью со стороны покойного.

Иждивенцем может быть признано лицо, которое год находилось на содержании покойного

Истица в суде говорила, что мужчина больше года до самой своей смерти переводил деньги от сдачи в аренду квартиры на ее счет. Это она подтверждала выпиской по вкладу. Такие доказательства, подчеркнул Верховный суд, районный суд "отверг немотивированно".

Поэтому Верховный суд все решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

Это не первое решение ВС в пользу гражданской супруги. Несколько лет назад тот же суд оставил сожительнице дом, в котором пара прожила долгие годы, хотя на него претендовал взрослый сын мужчины.