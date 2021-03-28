В Медиакорпорации Китая защитили тайваньских артистов от нападок

26 марта представитель Центра вещания программ для аудитории Сянгана, Аомэня и Тайваня при Медиакорпорации Китая заявил, что открытие новой радиостанции Медиакорпорации Китая "Голос Тайваньского пролива", вещающей на Тайвань, а также платформы новых медиа "Панорама Тайваньского пролива" получило широкую поддержку и признание среди представителей всех слоев населения материкового Китая и Тайваня, а также других стран и регионов мира.

"Мы заметили, что высказывания представителя ДПП носят злонамеренный характер", - заявил представитель Медиакорпорации Китая. По его словам, обмены, сотрудничество и интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива - это общие чаяния соотечественников, проживающих по обеим сторонам Тайваньского пролива. "Это историческая тенденция, которую не сможет остановить ни один человек и никакая сила", - подчеркнул представитель Медиакорпорации Китая. Он призвал Демократическую прогрессивную партию Тайваня прислушаться к голосу разума, прекратить угрозы и запугивание и совершить больше поступков, которые были бы полезны для интеграции и развития двух берегов Тайваньского пролива.