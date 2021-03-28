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28.03.2021 20:18

В Медиакорпорации Китая защитили тайваньских артистов от нападок

На днях несколько тайваньских артистов начали записывать и размещать свои аудио- и видеоролики на новых платформах вещания Медиакорпорации Китая - "Голос Тайваньского пролива" и "Панорама Тайваньского пролива", сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Комментируя эту деятельность, представитель Совета по делам материкового Китая Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) Цю Чуйчжэн на пресс-конференции высказал ряд предупреждений и даже угроз, утверждая, что произошло нечто незаконное и что обстоятельства произошедшего и информацию проанализируют, а неправомерные действия будут преследоваться по закону.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

26 марта представитель Центра вещания программ для аудитории Сянгана, Аомэня и Тайваня при Медиакорпорации Китая заявил, что открытие новой радиостанции Медиакорпорации Китая "Голос Тайваньского пролива", вещающей на Тайвань, а также платформы новых медиа "Панорама Тайваньского пролива" получило широкую поддержку и признание среди представителей всех слоев населения материкового Китая и Тайваня, а также других стран и регионов мира.

"Мы заметили, что высказывания представителя ДПП носят злонамеренный характер", - заявил представитель Медиакорпорации Китая. По его словам, обмены, сотрудничество и интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива - это общие чаяния соотечественников, проживающих по обеим сторонам Тайваньского пролива. "Это историческая тенденция, которую не сможет остановить ни один человек и никакая сила", - подчеркнул представитель Медиакорпорации Китая. Он призвал Демократическую прогрессивную партию Тайваня прислушаться к голосу разума, прекратить угрозы и запугивание и совершить больше поступков, которые были бы полезны для интеграции и развития двух берегов Тайваньского пролива.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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