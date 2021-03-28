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28.03.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Бензин удержат в рамках

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Бензиновый кризис этого года произошел после относительно спокойных двух лет, когда месячный рост цен на заправках более чем на 10 копеек воспринимался как нечто из ряда вон выходящее. Сейчас у правительства в арсенале также есть все возможности не допустить серьезного повышения стоимости топлива, но сделать это без бюджетных средств не получится.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов

Минэнерго уже озвучило весь комплекс мер по стабилизации цен на автозаправках в пределах инфляции и сдерживанию роста стоимости топлива в опте. Был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн, что исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Но самая главная новость, что минэнерго совместно с минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов

Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

В этом году из-за роста цен на нефть доходность экспорта бензина выросла, а компенсация из бюджета при поставках на внутренний рынок уменьшилась. За три последних месяца стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%. Разница в цене тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной цены (экспортная альтернатива/нетбэк) с декабря в моменте выросла в 7 раз, с 1,5 тыс. рублей до 10,5 тыс. рублей. Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 54 тыс. рублей, а ее экспортная цена находится в районе 59,5 тыс. рублей, но в моменте доходила до 63,5 тыс. рублей. Демпфер компенсировал лишь часть этой разницы.

По оценкам ИГ "Петромаркет", благодаря увеличению демпфирующей надбавки для бензина производители смогут снизить отпускные цены на АИ-92 на 5% относительно уровня 12 марта. В свою очередь, снижение оптовых цен на АИ-92 позволит операторам мелкооптового и розничного каналов получать хоть и небольшую, но все же положительную суммарную чистую маржу около 300 руб. за тонну при текущей стоимости продукта для конечного потребителя - 44,52 руб. за литр, говорится в последнем отчете группы. В нем также подчеркивается, что переход на новые базовые цены в формуле расчета "демпфера", скорее всего, повлечет за собой ощутимое увеличение расходов федерального бюджета, считают аналитики.

Определенные плюсы для топливного рынка России есть в некоторой коррекции вниз мировых цен на нефть. Вслед за ними падают цены на нефтепродукты в Европе.

Цитата

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ:

"В 2021 году темпы роста цен на автомобильное топливо сохранятся в пределах инфляции."

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго

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