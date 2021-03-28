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28.03.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Чистоту подтвердит сертификат

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
В России появятся низкоуглеродные сертификаты, подтверждающие потребление производителями чистой электроэнергии. Эти сертификаты помогут защитить российский экспорт в случае выполнения планов некоторых стран по взиманию дополнительных пошлин или сборов с товаров с высоким углеродным следом, пояснили "РГ" в минэнерго. Министерство уже разработало и внесло законопроект в правительство.

Владельцы сертификатов смогут подтвердить выполнение требований по потреблению низкоуглеродной электроэнергии, что даст возможность избежать таких сборов или снизить их размер. Выдача сертификата будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. В ведомстве также ожидают, что введение и обращение на рынке сертификатов будет стимулировать производство электроэнергии наиболее экологичными типами электростанций и поспособствует снижению выбросов углерода.

В 2020 году снизилось количество аварий на объектах энергетики

Углеродный сбор в ближайшее время планирует ввести Евросоюз. Это может заметно снизить конкурентоспособность некоторых российских товаров в Европе. В первую очередь, продуктов металлургии, химической и бумажной промышленности, производства удобрений, а также природного газа, нефти и нефтепродуктов. По разным оценкам, потери российского экспорта от ввода налога могут составить 3-5 млрд долл. в год.

Под углеродным следом понимают количество парниковых газов в пересчете на двуокись углерода (CO2), которое выделяется при всем процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но и то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где производится продукт.

Механизм подсчета углеродного следа находится в процессе обсуждения. Россия не согласна с европейской оценкой, настаивая, например, на том, что при расчете углеродного сбора никак не учитывает площадь лесов в России и их вклад в поглощение углекислого газа. Также не совпадают мнения о том, какую энергию можно считать чистой.

Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки

Баланс выработки электроэнергии в России один из самых низкоуглеродных в мире, около 40% - на низкоуглеродных источниках, подчеркнули в минэнерго. В ведомстве уточнили, что к ним в нашей стране относят не только солнечные, ветровые электростанции и малые гидроэлектростанции (ГЭС), но и большие ГЭС, а также атомные станции.

Многие российские и иностранные эксперты считают углеродный налог хитрым способом Европы профинансировать собственный энергопереход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), планы по которому широко афишируются в Евросоюзе.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

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