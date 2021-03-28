В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" спустили на воду третью подводную лодку проекта 636.3 "Магадан". Дизель-электрическая субмарина будет служить на Тихоокеанском флоте. На официальной церемонии спуска субмарины гендиректор предприятия Александр Бузаков отметил, что, несмотря на тяжелые условия 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, заказ на строительство подводной лодки выполняется в срок. На торжественном спуске на воду "Магадана" присутствовал заместитель командующего ВМФ России Игорь Мухаметшин.

- Тихоокеанский флот получит шесть новых подводных лодок данной серии, - прокомментировал Мухаметшин. - Это уникальные субмарины с совершенными тактико-техническими характеристиками, и они не являются точными копиями предыдущих субмарин. У них новое высокоточное оружие большой дальности. Есть и другое, о котором не могу говорить. Эти подлодки изменят баланс сил на тихоокеанском театре действий.

За выводом подлодки из цеха наблюдал и экипаж "Магадана". Он уже сформирован и прибыл из Обнинска, где проходит обучение на тренажерах.

- Я рад, что удостоен чести возглавить экипаж подводной лодки, - сказал Дмитрий Куликов. - Основная его часть уже служила на подобных подлодках. Отобраны лучшие из лучших.

Через месяц моряки уже начнут изучать технику и систему вооружения на самой субмарине. Впереди у "Магадана" заводские испытания. Флоту ее передадут в конце этого года.