Власти американского штата Мичиган на несколько дней усадили за решетку хозяйку забегаловки в одном из округов, которая отказалась соблюдать санитарные меры против коронавируса в своем заведении.

Противостояние 55-летней Марлены Павлос-Хакни и властей длилось несколько месяцев. В ноябре прошлого года на фоне роста заболеваемости в штате ресторанам запретили принимать посетителей в закрытых помещениях. Павлос-Хакни не только продолжила обслуживать клиентов в своем бистро, но и напоказ выставила на улице табличку, в который назвала действия чиновников нарушающими права американцев. В конце января через суд была отозвана ее лицензия на ведение ресторанного бизнеса, но и тогда Павлос-Хакни дверей не закрыла. А когда истек срок ее добровольной явки в полицию, правоохранители пришли за ней сами. Женщина провела несколько дней в тюрьме, и отпустили только после того, как ее супруг выплатил штраф в 15 тысяч долларов и закрыл ресторан.

Генпрокурор штата Дана Ниссел считает, что действия Павлос-Хакни "создавали угрозу заражения вирусом для десятков работников и посетителей", особенно после того, как выяснилось, что у двоих обедавших там недавно клиентов выявили корону.

Между тем у строптивой хозяйки бистро нашлось немало сторонников, потребовавших ее освобождения, ведь многие консервативные американцы в разгар пандемии остро критиковали вводимые для бизнеса санитарные ограничения и требования.