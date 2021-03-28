Президент подтвердил, что привился одной из трех российских вакцин. Какой, знает его врач. По качествам они все примерно одинаковые. Первые пять часов он ничего особенного не чувствовал. Потом ощутил дискомфорт в левой руке. Перед сном положил на тумбочку градусник. Утром показалось: "немножко поламывает". Но температура была нормальная. Путин не занимался спортом трое суток, но контрастные ванны принимал и всем советует для иммунитета холодный-горячий душ.
Делать прививку под камеры Путин не захотел. "Ну мы что, должны обезьянничать, что ли?" - сказал он, добавив, что не стоит "делать, как кто-то что-то где-то делает". Речь о некоторых мировых лидерах. "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то - это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все что угодно, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно. Ну просто витамины", - пояснил Путин.
Вакцинация - дело нужное, даже необходимое, считает президент. "Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать", - объяснил он. Путин уточнил, что ему не известно ни об одном серьезном побочном эффекте от любой из трех российских вакцин - самых лучших, эффективных, надежных и безопасных.
От коронавируса привились свыше 6 млн граждан России, из них 4,3 млн сделали уже второй укол.
Путин назвал вероятный срок снятия вызванных пандемией ограничений в России: как будет создан популяционный иммунитет. Для этого надо, чтобы вакцинировалось около 70 процентов взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, то к концу лета уже должны достигнуть такого показателя.