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Рубрика: Власть

"Дело это нужное"

Президент рассказал о самочувствии после прививки
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Российские вакцины от коронавируса лучшие, а прививка - дело нужное, заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК). Владимир Путин рассказал, почему не стал делать укол под камеры, и сообщил, что ограничения из-за пандемии можно снять по достижению популяционного иммунитета, скорее всего, в конце лета.

Президент подтвердил, что привился одной из трех российских вакцин. Какой, знает его врач. По качествам они все примерно одинаковые. Первые пять часов он ничего особенного не чувствовал. Потом ощутил дискомфорт в левой руке. Перед сном положил на тумбочку градусник. Утром показалось: "немножко поламывает". Но температура была нормальная. Путин не занимался спортом трое суток, но контрастные ванны принимал и всем советует для иммунитета холодный-горячий душ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Путин не стал называть вакцину, которой привился от коронавируса

Делать прививку под камеры Путин не захотел. "Ну мы что, должны обезьянничать, что ли?" - сказал он, добавив, что не стоит "делать, как кто-то что-то где-то делает". Речь о некоторых мировых лидерах. "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то - это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все что угодно, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно. Ну просто витамины", - пояснил Путин.

Вакцинация - дело нужное, даже необходимое, считает президент. "Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать", - объяснил он. Путин уточнил, что ему не известно ни об одном серьезном побочном эффекте от любой из трех российских вакцин - самых лучших, эффективных, надежных и безопасных.

От коронавируса привились свыше 6 млн граждан России, из них 4,3 млн сделали уже второй укол.

Путин назвал вероятный срок снятия вызванных пандемией ограничений в России: как будет создан популяционный иммунитет. Для этого надо, чтобы вакцинировалось около 70 процентов взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, то к концу лета уже должны достигнуть такого показателя.

Власть Работа власти Госуправление Президент Вакцинация от коронавируса

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