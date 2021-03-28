Володин назвал основную причину санкций против РФ

- Любые наши победы и успехи будут блокироваться, - уверен спикер, - будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России.

По его словам, во всех сферах, там, где представители России выигрывают, "нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию".

В качестве примера он привел чемпионат мира по фигурному катанию, где российских "спортсменов-победителей лишили флага и гимна родной страны". Музыкальным сопровождением награждения стал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Сам же спикер, по собственному признанию, испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате. Он выразил уверенность, что спорт должен быть вне политики.

- Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться, - отметил Володин. - Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности.

Еще один пример: эффективную политическую систему России, напомнил парламентарий, обвиняют в недемократических решениях. Между тем, по его словам, недавние выборы в США показали, насколько там далеки от тех стандартов, которые реализуются в нашей стране.

Список примеров можно продолжать, считает Володин.

Однако и в этой ситуации, связанной с двойными стандартами, вызовы, с которыми сталкивается Россия, делают ее сильнее, если они преодолеваются, резюмировал спикер. "А другого пути в этой ситуации у нас просто нет", - уверен он.