Врач назвала самое безопасное масло для салатов и жарки

Ассортимент масел в магазинах не только удивляет разнообразим, но и вводит в недоумение. Подсолнечное, оливковое, кокосовое, кунжутное... Какое выбрать, чтобы получить пользу для организма. Или хотя бы себе не навредить.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко считает, что не стоит списывать со счетов привычное нам сливочное масло. Оно, наряду с топленым или кокосовым маслами, лучше подойдет для жарки. Это объясняется большей устойчивостью продуктов к воздействию температуры и меньшим риском появления свободных радикалов. Их образование связано с развитием различных недугов.

"Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное", - отметила Инна Кононенко, добавив, что в топлёном масле больше витаминов и микроэлементов.

Растительные масла следует использовать только для заправки салатов. Важно, чтобы это были именно нерафинированные продукты первого холодного отжима. В идеале масла следует чередовать, передает "Пятый канал".

Специалист отметила пользу ореховых масел, которые менее популярны того же оливкового масла, однако содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, связанные с профилактикой онкологии. Любые масла не стоит долго хранить, особенно растительные. То же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.