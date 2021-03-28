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28.03.2021 18:54
Рубрика: В мире

Врачи Франции призвали правительство закрыть границы из-за COVID-19

Текст: Юрий Чернов
Врачи парижского региона Франции выступили с открытым письмом к французскому правительству, призывая закрыть границы страны на фоне "неминуемой катастрофы" из-за COVID-19. Письмо, которое подписали 41 реаниматолог и врачи скорой помощи, было опубликовано изданием Le Journal du Dimanche.

В письме врачи заявляют, что медицинская система находится на грани коллапса и в скором времени врачам придется делать выбор, кому оказывать неотложную медицинскую помощь, а кому нет. Они отмечают, что в субботу вечером количество пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло до 4791, приблизившись к пику второй волны осени (4903 человека).

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"Реанимационные службы задыхаются", - пишет группа врачей. По их словам, в течение двух недель уже заразившиеся коронавирусом люди неминуемо пополнят ряды пациентов в реанимации, и коек на всех не хватит. "Мы будем вынуждены сортировать пациентов, чтобы спасти как можно больше жизней", - заявили врачи.

"Эта сортировка будет касаться всех пациентов, больных COVID-19 и тех, кто не заражен этим вирусом. Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", - заявил доктор Бенджамин Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Раймон-Пуанкаре в Гарше, который является одним из подписантов этого текста.

В тексте письма говорится, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти как можно больше пациентов и намерены "соблюдать клятву Гиппократа до конца". А письмо было написано для того, чтобы предупредить исполнительную власть Франции о тяжелейшей ситуации на местах и для понимания реальности общественностью.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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