Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на Пекин

Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на столицу Китая, загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня. Например, количество вредных частиц PM2,5 в несколько раз превышает норму - 277 микрограммов на кубометр, при норме 25 микрограммов. В воздухе очень много пыли. Власти Пекина попросили жителей "минимизировать время нахождения на улице", передает РИА Новости.

Во многих районах мегаполиса видимость на транспортных магистралях составляет менее километра. Временно введен запрет на проведение любых дорожных работ, во избежание пожаров запрещено разводить костры.

Согласно прогнозу синоптиков, буря ослабеет к ночи. Но в провинции Ляонин и в некоторых других районах на северо-западе КНР неблагоприятная погода сохранится и завтра.