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Рубрика: В мире

Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на Пекин

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на столицу Китая, загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня. Например, количество вредных частиц PM2,5 в несколько раз превышает норму - 277 микрограммов на кубометр, при норме 25 микрограммов. В воздухе очень много пыли. Власти Пекина попросили жителей "минимизировать время нахождения на улице", передает РИА Новости.

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Во многих районах мегаполиса видимость на транспортных магистралях составляет менее километра. Временно введен запрет на проведение любых дорожных работ, во избежание пожаров запрещено разводить костры.

Согласно прогнозу синоптиков, буря ослабеет к ночи. Но в провинции Ляонин и в некоторых других районах на северо-западе КНР неблагоприятная погода сохранится и завтра.

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